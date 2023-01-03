妙齡女控遭神棍強吻！宮主下跪道歉　喊：她嘟嘴巴...我沒伸舌

▲台中霧峰傳出女子遭私人宮廟宮主強吻，家屬昨日氣憤到現場對質，楊姓宮主激動下跪道歉。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中霧峰一間私人宮廟楊姓宮主遭人指控，趁「點靈作法」時強吻30歲女子，女子受到驚嚇後直呼「我已經醒了，昨日老師親我嘴巴造成我非常不舒服！感到很噁心，勿再打擾」，昨（2）日受害女子家屬氣憤前往宮廟，楊男數度下跪，家屬則認為對方年紀大，也不會動手動手，堅持要給對方警告，報警依法處理。對此，楊男回應說：「當時幫她點靈，她頭靠過來、嘴巴又嘟嘟的，只有碰到，沒有伸舌頭。」懷疑遭對方仙人跳。

民眾在臉書上發文指出，一名年約30歲女子因心靈問題，尋求霧峰四德路上某間私人宮廟，楊姓宮主卻利用人身心靈最不好的時候騙取財物，甚至利用作法對女子多次擁抱、親吻額頭，29日甚至親吻嘴巴，女子才驚覺遭到侵犯，至今身心受創無法入睡，家屬決定報警提告。

▲▼女子在29日事發後驚覺受騙，楊男當下就用通訊軟體道歉。（圖／民眾提供，點圖放大）



女子家屬昨（2）日與友人前往該宮廟，楊姓宮主數度下跪致歉，請求向女子親自道歉，還稱會賠錢等，但家屬直言「不要你的錢」，痛罵宮主「祭改用抱的？用親的？」家屬表示，見對方年紀大，自己也是拜太子爺的，不會對對方動手，帶了一大籃雞蛋警告對方，強調這件事已經交給警方調查處理，會依循法律途徑。

▲楊姓宮主稱，對方要求6萬6666元的賠償，自己沒有這麼多錢，認為對方是仙人跳。（圖／翻攝Google Maps）



楊姓宮主受訪時喊冤表示：「我覺得是仙人跳，當初她來之後我幫她點靈，也就是點她的靈台，結果她就把頭一直靠過來，嘴巴又嘟嘟的，我有碰到。」楊坦承有碰到對方嘴巴，但是沒有其他身體接觸，對方卻要求6萬6666元的賠償，自己實在沒有錢，但是對方不管，只要求賠錢。

對於昨日大批家屬找上門，楊男稱自己跟太太感到很害怕，要跟對方道歉，但是對方不要，也沒有動手，只說要錢。雙方對於賠償一事說法出入，女子家屬在現場開直播，直接了當說「不要你的錢」，並無楊男所稱「只要錢」，楊男表示也只能交給警方處理。

▲家屬找上門後，留下一籃雞蛋警告楊男，目前交由警方調查中。（圖／民眾提供）