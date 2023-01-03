桃園街頭槍聲大作！　他批張善政「還在睡」：只記得參加跨年晚會？

▲桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園2日傍晚槍聲大作，黑幫「黑人家族」、綽號「黑人」的角頭郭信一遭近距離連轟6槍身亡，引起社會震驚。對此，立委洪申翰3日批評，市長張善政只記得參加跨年晚會，桃園發生槍擊案已經過了17個小時，到現在悄無聲息還在睡？

郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，2日下午5點出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊，他全身多處中彈倒地不起，對方還上前補槍。附近居民聽到巨響，出門一看就發現郭信一倒臥在血泊當中，嚇得立刻報警。

警方表示，郭信一左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，右手掌及左腹也各中1槍，一共身中6槍，當場失去呼吸心跳，送往衛福部桃園醫院搶救，仍宣告不治。

而在槍擊案發生17小時後，張善政仍未對此事發言，臉書最新貼文則停留在2日到婦幼醫院視察，相關貼文下也有網友留言，「桃園街頭行刑式槍決命案、治安真差！善良口號市長不知道在搞什麼」、「市長呢？還在放假嗎？」、「市長，今天桃園有槍擊案。現在連桃園都危險了嗎」

洪申翰也批評，張善政市長只記得參加跨年晚會，桃園發生槍擊案已經過了17個小時，到現在悄無聲息還在睡？