老公姓氏「冼」　發音長知識了！釣出更狂神人：姓乳、雞　

▲老公姓「冼」，身分證曝光了。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

大家曾遇過哪些稀有姓氏呢？一名人妻笑稱，老公的姓氏特別又有趣，是超罕見的「冼」字，發音唸「ㄒㄧㄢˇ（音同險）」，原PO也秀出老公身分證來證明。文章曝光後，引來網友驚呼長知識了，也有人分享各種特殊姓氏，像是乳、毒、死、雞等。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》心血來潮發文，她自曝老公的特殊姓氏，就是「冼」字，但發音是唸作「ㄒㄧㄢˇ」。原PO也貼出老公的身分證，名字真的叫做「冼X程」，祖先是外省人。對此，原PO也號召稀有姓氏的網友來簽到，「蓋個不在百家姓的特殊姓氏！」

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根據百科全書資料顯示，其實冼姓是一個中文姓氏，出自「沈姓」，據悉先祖名為沈汭，為戰國時燕人，因受到荊軻刺秦王之事牽連，沈汭擔心深陷被捉捕的危險，才把「沈」加減筆畫而改成「冼」氏。

文章曝光後，引來3千多名網友也有趣分享，「我遇過姓欒、易、單（同音善）、屠、褚」、「有朋友姓『卯』，結果是戶政事務所弄錯，家族其他都姓毛，只有他們家被登記成『卯』，多年後還不給他們修正」、「我女兒以前幼兒園有個主任姓『刁』，每次放學都說：ㄉㄧㄠˇ老師再見」、「老公姓『乳』...當初就是因為孩子爸的姓，深深吸引我，酷斃了」、「我看過姓『絲』的」、「遇過姓老、瞿、商」、「我婆婆姓毒！超特別」、「我遇過姓『死』的」、「那些鮭魚名字怎麼沒PO出來」、「學妹姓『雞』」、「我遇過一個客人姓『吉』，他告訴我全台灣跟他同姓的都是他親戚」。

▼另有人妻PO老公健保卡，姓氏「乳」也超特殊。（圖／翻攝爆廢公社二館）

