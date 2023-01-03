桃園角頭「黑人」遭轟6槍　槍手見他倒地還補槍！焚車滅證有共犯

記者黃翊婷／綜合報導

有「黑道軍火庫」之稱的桃園角頭郭信一，2日下午5點出門倒垃圾時，遭人近距離連轟6槍身亡。警方調查，槍手行凶後開車逃到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，接著棄車逃逸並放火滅證，最後由共犯接應離去，目前警方已經成立專案小組，深入調查犯案動機以及槍手的下落。

▲郭信一遭近距離連轟6槍。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

51歲的郭信一綽號「黑人」，是黑道幫派「黑人家族」的靈魂人物，年輕時以凶狠聞名，在桃園有黑道軍火庫之稱，除了經營賭博、放高利貸及涉足砂石產業外，也涉及多起重大刑案，例如2000年9月發生的觀音殺警案，2名警員遭當街槍殺，造成1死1傷，當時就是由郭信一負責提供槍枝，他也因此遭判刑5年8個月。

郭信一出獄後仍繼續活躍，直到2015年遭警方肅清入獄，才逐漸轉為低調，鮮少過問江湖事；他曾在2019年替警方居中協調，救出9名遭歹徒挾持的車商員工，接著又在2021年替遭擄走的幫眾協調，將贖金從1億元降至5100萬元，最終成功救出肉票，可見他在地方勢力中的地位之高。

▼▲槍手行凶後隨即駕車逃離現場。

郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，2日下午5點出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊，他全身多處中彈倒地不起，對方還上前補槍。附近居民聽到巨響，出門一看就發現郭信一倒臥在血泊當中，嚇得立刻報警。

警方表示，郭信一左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，右手掌及左腹也各中1槍，一共身中6槍，當場失去呼吸心跳，送往衛福部桃園醫院搶救，仍宣告不治。

▼▲槍手將車輛焚毀。

警方調查，事發地點偏僻，距離路口監視器有一段距離，研判槍手應該預先觀察過地形，此外，槍手做案後駕車一路逃竄到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證，再由共犯接應離開，目前已經成立專案小組全力追查中，並通知鑑識人員前往現場進行採證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

此外，這起案件外界傳聞可能與郭信一在去年11月涉入一起1億元的毒品案有關。究竟是仇殺還是利益糾紛，背後是否還有藏鏡人，警方將依據相關事證積極查緝嫌犯到案釐清。

▼警方推測，槍手焚毀車輛可能是想湮滅證據。