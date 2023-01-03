　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園角頭「黑人」遭轟6槍　槍手見他倒地還補槍！焚車滅證有共犯

記者黃翊婷／綜合報導

有「黑道軍火庫」之稱的桃園角頭郭信一，2日下午5點出門倒垃圾時，遭人近距離連轟6槍身亡。警方調查，槍手行凶後開車逃到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，接著棄車逃逸並放火滅證，最後由共犯接應離去，目前警方已經成立專案小組，深入調查犯案動機以及槍手的下落。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲郭信一遭近距離連轟6槍。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

51歲的郭信一綽號「黑人」，是黑道幫派「黑人家族」的靈魂人物，年輕時以凶狠聞名，在桃園有黑道軍火庫之稱，除了經營賭博、放高利貸及涉足砂石產業外，也涉及多起重大刑案，例如2000年9月發生的觀音殺警案，2名警員遭當街槍殺，造成1死1傷，當時就是由郭信一負責提供槍枝，他也因此遭判刑5年8個月。

郭信一出獄後仍繼續活躍，直到2015年遭警方肅清入獄，才逐漸轉為低調，鮮少過問江湖事；他曾在2019年替警方居中協調，救出9名遭歹徒挾持的車商員工，接著又在2021年替遭擄走的幫眾協調，將贖金從1億元降至5100萬元，最終成功救出肉票，可見他在地方勢力中的地位之高。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼▲槍手行凶後隨即駕車逃離現場。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　桃園槍殺畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，2日下午5點出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊，他全身多處中彈倒地不起，對方還上前補槍。附近居民聽到巨響，出門一看就發現郭信一倒臥在血泊當中，嚇得立刻報警。

警方表示，郭信一左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，右手掌及左腹也各中1槍，一共身中6槍，當場失去呼吸心跳，送往衛福部桃園醫院搶救，仍宣告不治。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼▲槍手將車輛焚毀。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，事發地點偏僻，距離路口監視器有一段距離，研判槍手應該預先觀察過地形，此外，槍手做案後駕車一路逃竄到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證，再由共犯接應離開，目前已經成立專案小組全力追查中，並通知鑑識人員前往現場進行採證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

此外，這起案件外界傳聞可能與郭信一在去年11月涉入一起1億元的毒品案有關。究竟是仇殺還是利益糾紛，背後是否還有藏鏡人，警方將依據相關事證積極查緝嫌犯到案釐清。

▼警方推測，槍手焚毀車輛可能是想湮滅證據。

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」，槍手逃逸車輛在三峽區找到。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」，槍手逃逸車輛在三峽區找到。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
傳奇女網選手娜拉提洛娃罹癌　即將展開治療
台南山上今晨「5秒連2震」　最大規模3.8、震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園角頭「黑人」遭近距離伏殺　保全還原現場：對面有台車停很久

桃園角頭「黑人」遭轟6槍　槍手見他倒地還補槍！焚車滅證有共犯

白做工！41歲男基隆偷車到新店夾娃娃機店竊零錢　被逮僅得手70元

警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕「差點被槍打死」

快訊／桃園槍殺畫面曝光！黑道大哥飛奔逃命　上半身遭狂轟倒地慘死

桃園黑道大哥倒垃圾「遭埋伏轟6槍」慘死　歹徒逃亡三峽焚車滅證

快訊／桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治

快訊／新莊24歲男騎士突撞分隔島　人車彈飛重摔送醫不治

女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

鬼門關前救人！新北男車內昏迷已沒氣　金山3勇警輪流CPR救回

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

台南台17線車禍奪2命！轎車撞橋墩成廢鐵4人噴飛

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

桃園角頭「黑人」遭近距離伏殺　保全還原現場：對面有台車停很久

桃園角頭「黑人」遭轟6槍　槍手見他倒地還補槍！焚車滅證有共犯

白做工！41歲男基隆偷車到新店夾娃娃機店竊零錢　被逮僅得手70元

警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕「差點被槍打死」

快訊／桃園槍殺畫面曝光！黑道大哥飛奔逃命　上半身遭狂轟倒地慘死

桃園黑道大哥倒垃圾「遭埋伏轟6槍」慘死　歹徒逃亡三峽焚車滅證

快訊／桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治

快訊／新莊24歲男騎士突撞分隔島　人車彈飛重摔送醫不治

女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

鬼門關前救人！新北男車內昏迷已沒氣　金山3勇警輪流CPR救回

大魔王XBB.1.5！中過Omicron可重複感染　醫：台灣小心

自陸返台陽性率5中1　北市7.3萬疫苗今上午9點開放預約

傳奇女網選手娜拉提洛娃罹癌　即將展開治療

台南山上今晨「5秒連2震」　最大規模3.8、震度3級

柯規蔣不隨了！蔣萬安今取消7：30晨會　前天這句話就埋伏筆

桃園角頭「黑人」遭近距離伏殺　保全還原現場：對面有台車停很久

西班牙2022創紀錄以來最熱一年！　均溫近攝氏15.5度

菲律賓洪患土石流增至51死！　4500間民房全毀

桃園角頭「黑人」遭轟6槍　槍手見他倒地還補槍！焚車滅證有共犯

唐西奇稱在NBA得分比較容易　約基奇看法不同：我在內線搏鬥

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

社會熱門新聞

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕

台南恐怖車禍相驗　3男女死因曝

大哥倒垃圾遭槍殺　歹徒焚車滅證

即／高雄男大生墜落3米深校內吊橋死亡！

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

女友閨蜜聊色！他忍不住下場超慘

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

新莊男騎士撞分隔島　彈飛重摔不治

名醫回家內褲換了！妻闖摩鐵抓姦小護士

確定了！台南市警局秘書室主任涉恐嚇取財　2大過免職　

更多熱門

相關新聞

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

桃園市桃園區黑幫「黑人家族」55歲大哥郭信一2日下午出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊擊斃。最新曝光的監視器畫面中，可以看見歹徒一邊跑步一邊開火，儘管郭信一被槍擊後，一度嘗試逃離現場，最終仍體力不支倒地，歹徒得手後立刻跑回車上，踩油門加速逃離現場。

大哥倒垃圾遭槍殺　歹徒焚車滅證

大哥倒垃圾遭槍殺　歹徒焚車滅證

桃園男買毒賴帳被追殺　被堵到開槍射傷1人逃逸

桃園男買毒賴帳被追殺　被堵到開槍射傷1人逃逸

桃園大溪9人染退伍軍人病　衛生局加強監測

桃園大溪9人染退伍軍人病　衛生局加強監測

竹聯幫大哥變理專　送禮品扣客吸21人捲億

竹聯幫大哥變理專　送禮品扣客吸21人捲億

關鍵字：

桃園角頭黑幫

讀者迴響

熱門新聞

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

蔡依林唱一半「超大咖人夫」突衝上台！　親密緊貼依偎...全場暴動了

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

母掏百萬存摺「結婚就給你」　兒淡定回1字

G點真的存在嗎？泌尿醫解答

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面