趁妻外出買菜4度指侵看護！惡雇主辯婚外情：她嫌紅包太少誣告

▲雇主趁妻子外出買菜時，4度指侵女看護得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名蕭姓男子聘用印尼籍看護照顧年幼的兒子，卻以威脅送回印尼為由，4度指侵看護得逞，某次看護錄下遭性侵過程蒐證後報警處理，一、二審皆依4個強制性交罪判處蕭男7年有期徒刑。

判決指出，2019年7月8日蕭男妻子聘請印尼籍看護小花（化名）照顧兒子，蕭男卻經常趁妻子外出買菜時性侵，更恫嚇小花若將此事說出去，就送她回印尼。

後來小花無法再隱忍，向同鄉友人哭訴此事，友人得知後建議小花最好要蒐集證據，才能離開他們家，因此小花分別在2020年1月29日、31日錄下性侵過程，並拿著證據報警提告，終於結束這段夢魘。

但蕭男審理時堅稱，是小花先表示想交往，後來2人自然發展成戀人關係，是基於感情基礎才會有親密的肢體接觸，也不曾威脅稱要把小花送回印尼。根本是小花不滿過年紅包錢太少，才會誣告。

一審法官根據蒐證影片內容，以及曾多次向仲介公司要求更換雇主，並向友人求助等，認定蕭男性侵小花，審酌蕭男犯後不僅未坦承犯行，竟以有婚外情等詆毀小花名譽之卸責之詞，企圖脫免責任，依4個強制性交罪各處3年6月，合併執行7年。