追撞前車下秒肇逃！彰化男找友頂替...渾身酒氣被抓包

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化市彰鹿路日前發生一起車禍肇逃案件，蔡男開車撞上準備左轉的車輛後隨即離去，警方獲報後通知蔡男到場，蔡男辯稱是友人開車，遭警當場識破，且蔡男酒測值達0.58MG/L，訊後依公共危險及過失傷害罪將蔡男函送彰化地檢署偵辦。

▲紅車直直撞上準備左轉的白車。（圖／民眾提供）

從監視器畫面可看到，一輛白色轎車停在內線車道準備左轉，遭後方一輛紅色轎車追撞，兩輛車受到衝擊後往前滑行約4、5公尺才停下，白色駕駛下車察看狀況，沒想到此時紅車立即開車離去，讓白車駕駛相當錯愕。

彰化警方指出，2022年12月25日接獲民眾報案，指出在彰化彰鹿路111號前發生一起A2交通事故，而肇事駕駛逃逸於是請求警方協助處理。警方調閱監視器循線通知蔡男到場，蔡男與屈姓友人到場，並佯稱屈男駕駛而肇事。

▲事故發生後蔡男肇逃還找友人頂替，遭警當場識破。（圖／民眾提供）

員警覺得蔡男神情怪異、渾身散發酒氣，感覺事有蹊蹺，伺機採取隔離詢問，拆穿蔡男謊言，遂即對其實施酒測，酒測值為0.58MG/L，再調閱監視器畫面佐證，對兩人告知相關權益曉以大義，屈男才知代誌大條，當場反過來指認蔡男，蔡男此時見東窗事發始坦承不諱後悔不已，全案訊後依公共危險及過失傷害罪函送彰化地檢署偵辦。

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