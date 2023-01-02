台南恐怖車禍身分曝！現役軍人載進香團返家　16歲少女等3人喪命

記者林悅／台南報導

台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，猛烈撞擊力道，整輛車被撞爛，造成3死2傷慘劇，警方初步調查5人是嘉義布袋人，一同開車前往南鯤鯓進香，在返家途中行經車禍現場肇事，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。

學甲分局調查，該車駕駛人陳男（21歲，受傷住院，係現役軍人)、戴男（20歲，傷重不治）、郭男（18歲，傷重不治）、阮女（16歲，傷重不治）、蔡男（23歲，受傷住院）。

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成3死2傷，目前肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市北門區台灣王爺總廟之稱的台南市南鯤鯓代天府，為弘揚中華文化，2023年元旦舉辦迎新年、寫春聯、贈春聯活動，邀請王美淇等12位書法老師現場揮毫，活動現場也有沈秀蓁古箏、石丞玉琵琶、盧彥賓長笛洞簫等中國樂器演奏陪伴民眾過新年，吸引眾多遊客、進香團前往迬進香祈福。

陳男等5人同是嘉義布袋人，1日上午駕車前往進香參拜祈福，並參與此一盛會，未料回程中發生重大車禍，造成駕駛陳男受困車內，其他4人被強大撞擊力拋飛出車外，造成3死2傷劇。

警方指出，台南北門區新圍抽水站（台17線南下車道）1日下午2時44分許發生1起嚴重車禍，119據報出動北門、將軍、學甲、七股等消防分隊及嘉義縣消防局支援布袋消防分隊消防護人車，共計7車16人前往搶救，現場發現1部自小客車衝撞橋墩，4人拋出車外、1人受困車內，消防人員以救護車將5人分送麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院急救，其中佳里奇美醫院戴男、郭男及柳營奇美醫院阮女等3人在現場時即已無生命跡象，經醫院急救團隊全力搶救仍宣告不治身亡，陳男及蔡男則住院中。

台南市學甲分局據報出動警網到場管制交通，並進行車禍現場勘查與測繪蒐證，警方指出，本車禍係陳男駕駛自小客車，車上搭載乘客郭男、戴男、蔡男、阮女等人，沿台17線（南向北方向）行駛，行至事故路口，先自撞護欄後，左偏又撞擊中央分向島，全車翻覆在台17線南下車道上。肇事主因初步調查駕駛陳男自撞肇事，另駕駛是否酒駕尚待檢測，警方已報請檢察官相驗，真正肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。