　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南恐怖車禍身分曝！現役軍人載進香團返家　16歲少女等3人喪命

記者林悅／台南報導

台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，猛烈撞擊力道，整輛車被撞爛，造成3死2傷慘劇，警方初步調查5人是嘉義布袋人，一同開車前往南鯤鯓進香，在返家途中行經車禍現場肇事，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。

學甲分局調查，該車駕駛人陳男（21歲，受傷住院，係現役軍人)、戴男（20歲，傷重不治）、郭男（18歲，傷重不治）、阮女（16歲，傷重不治）、蔡男（23歲，受傷住院）。

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成3死2傷，目前肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市北門區台灣王爺總廟之稱的台南市南鯤鯓代天府，為弘揚中華文化，2023年元旦舉辦迎新年、寫春聯、贈春聯活動，邀請王美淇等12位書法老師現場揮毫，活動現場也有沈秀蓁古箏、石丞玉琵琶、盧彥賓長笛洞簫等中國樂器演奏陪伴民眾過新年，吸引眾多遊客、進香團前往迬進香祈福。

陳男等5人同是嘉義布袋人，1日上午駕車前往進香參拜祈福，並參與此一盛會，未料回程中發生重大車禍，造成駕駛陳男受困車內，其他4人被強大撞擊力拋飛出車外，造成3死2傷劇。

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，台南北門區新圍抽水站（台17線南下車道）1日下午2時44分許發生1起嚴重車禍，119據報出動北門、將軍、學甲、七股等消防分隊及嘉義縣消防局支援布袋消防分隊消防護人車，共計7車16人前往搶救，現場發現1部自小客車衝撞橋墩，4人拋出車外、1人受困車內，消防人員以救護車將5人分送麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院急救，其中佳里奇美醫院戴男、郭男及柳營奇美醫院阮女等3人在現場時即已無生命跡象，經醫院急救團隊全力搶救仍宣告不治身亡，陳男及蔡男則住院中。

▲台南台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一起嚴重事故！一輛轎車高速衝撞橋墩，造成2死3傷，肇事原因及相關責任由學甲分局警方調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市學甲分局據報出動警網到場管制交通，並進行車禍現場勘查與測繪蒐證，警方指出，本車禍係陳男駕駛自小客車，車上搭載乘客郭男、戴男、蔡男、阮女等人，沿台17線（南向北方向）行駛，行至事故路口，先自撞護欄後，左偏又撞擊中央分向島，全車翻覆在台17線南下車道上。肇事主因初步調查駕駛陳男自撞肇事，另駕駛是否酒駕尚待檢測，警方已報請檢察官相驗，真正肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。

ET快訊
爭3個月年終！資方態度強硬　春節恐爆更大請假潮
快訊／結婚7周年　《葉問》男星突宣布離婚
董事長搬行李畫面曝！　長榮航勤急調80人支援
竹科遊日潮！知情人爆必跑「極樂行程」：10團有9團會去玩
2023想減肥！　「5個壞習慣」害你瘦不下來
半夜飆車衝少女家口交！　媽開門一看嚇傻
快訊／國台辦新主任上任　首次對台談話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最美里長陳紫渝出年曆！粉絲冒雨搶排甜蜜互動　藝人恬娃也到場

快訊／台南漁市場冷凍倉庫起火　濃煙駭人警消花1小時撲滅

12歲少女自拍酥胸！爸抓包「網友大哥哥祕寶交易」暴怒…惡狼慘了

影片曝！高雄夢時代跨年「歌手唱歌」台下群毆　2屁孩送醫

台南恐怖車禍身分曝！現役軍人載進香團返家　16歲少女等3人喪命

乳巨難聚人心！高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹軍容壯盛比客人多

追撞前車下秒肇逃！彰化男找友頂替...渾身酒氣被抓包

台中再傳「行人地獄」！男蹲下拾物遭遊覽車輾過　重傷插管搶救中

阿伯領錢領一半...《紙房子》綁匪衝進來！他超配合演練

半夜飆車衝少女家口交！媽開門一看嚇傻　男網友下場曝

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

最美里長陳紫渝出年曆！粉絲冒雨搶排甜蜜互動　藝人恬娃也到場

快訊／台南漁市場冷凍倉庫起火　濃煙駭人警消花1小時撲滅

12歲少女自拍酥胸！爸抓包「網友大哥哥祕寶交易」暴怒…惡狼慘了

影片曝！高雄夢時代跨年「歌手唱歌」台下群毆　2屁孩送醫

台南恐怖車禍身分曝！現役軍人載進香團返家　16歲少女等3人喪命

乳巨難聚人心！高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹軍容壯盛比客人多

追撞前車下秒肇逃！彰化男找友頂替...渾身酒氣被抓包

台中再傳「行人地獄」！男蹲下拾物遭遊覽車輾過　重傷插管搶救中

阿伯領錢領一半...《紙房子》綁匪衝進來！他超配合演練

半夜飆車衝少女家口交！媽開門一看嚇傻　男網友下場曝

放閃Joeman甜讚7點！正妹實況主坦承「已交往2年多」　外貌自卑靠男友走出

陳俊秀生涯首次參加重訓營　全力備戰新球季不打經典賽

北京、廣州度過染疫高峰期　陸衛健委：病毒總有「傳不動的時候」

永福星星兒家族　向鹿耳門媽祖許願疫情退散、一起節能減碳！

日《羅馬浴場》取景地失火！「60年溫泉旅館」狂燒10小時幾乎全毀

秦剛任外長「首次與布林肯通話」　稱駐美期間兩人曾多次會談

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！　老婆曾爆拍三級片幫還債

張育成列管是否徵召　經典賽教練團會議後有答案

最美里長陳紫渝出年曆！粉絲冒雨搶排甜蜜互動　藝人恬娃也到場

比賽失誤丟分！2少女球員遭教練「當眾甩耳光」　畫面曝光引眾怒

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

女秘書哭：他都可以當我阿公了！　遭老闆性侵

台南轎車自撞2死　4人噴飛驚悚片曝

名醫回家內褲換了！妻闖摩鐵抓姦小護士

墾丁爆鬥毆　黑衣猴拿安全帽打1人

即／台南台17線車禍奪2命！轎車撞橋墩成廢鐵

半夜飆車找少女口交　男網友下場曝

台17線轎車撞橋墩計3死2傷

律師抄筆記「當庭變被告」　全律會譴責

高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹比客人多

獨／跨年東區酒店門口PK打破頭

「保險櫃之王」性侵菜鳥女祕書　她求救男友

更多熱門

相關新聞

酒駕男肇逃找友頂替　遭監視器打臉下場慘

酒駕男肇逃找友頂替　遭監視器打臉下場慘

彰化市彰鹿路日前發生一起車禍肇逃案件，蔡男開車撞上準備左轉的車輛後隨即離去，警方獲報後通知蔡男到場，蔡男辯稱是友人開車，遭警當場識破，且蔡男酒測值達0.58MG/L，訊後依公共危險及過失傷害罪將蔡男函送彰化地檢署偵辦。

台中再傳「行人地獄」！男遭遊覽車輾過搶救中

台中再傳「行人地獄」！男遭遊覽車輾過搶救中

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

台17線轎車撞橋墩計3死2傷

台17線轎車撞橋墩計3死2傷

台南轎車自撞2死　4人噴飛驚悚片曝

台南轎車自撞2死　4人噴飛驚悚片曝

關鍵字：

台17線轎車橋墩進香返家車禍

讀者迴響

熱門新聞

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

樂天桃猿才邀春訓　張明翔突宣布退休

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

熱炒吃到飽398元！訂位下周來吃　店員1句話他臉綠

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面