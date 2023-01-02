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恐怖拖屍20km！20歲女騎士被撞卡車底　新年第1天全裸喪命

記者詹雅婷／綜合報導

印度20歲女子安佳麗（Anjali）1日凌晨騎車時遭一輛汽車撞上後卡進車底，目擊者宣稱，她的遺體被拖行約18至20公里，持續約1.5小時，監視器畫面如今也曝了光。死者母親指控，女兒淪為多名肇事男子性騷擾的對象，「她被發現時，全身赤裸」。

綜合NDTV、Indian Express等報導，事發於德里的Sultanpuri，外傳安佳麗當時正在返家途中，沒想到被一輛汽車撞上。事發地點附近商家老闆達西亞（Deepak Dahiya）宣稱，當時大概是凌晨3時20分左右，剛好站在店外面，突然聽到約莫100公尺外的汽車發出巨響，「我還以為是爆胎，結果車子一開，就看到有具屍體被拖行，立刻報警」。

達西亞還說，肇事車輛在一段4至5公里的路上反覆來回行駛，還會U字型大迴轉，「我好幾次試圖阻止他們，但對方都沒停車」，整個過程持續約1.5個小時，拖著遺體約18至20公里。在遺體掉落地面後，肇事車輛逃離現場。

警方表示，安佳麗被肇事車輛撞死後，遺體卡在車底，被拖行一段很長的距離。依據報案紀錄，在凌晨3時24分時接獲汽車拖行遺體的通報，到了4時11分，又接獲另起路上有女性遺體的報案電話。

當時在車上的5名男子目前均已被逮捕，但宣稱當時車窗是打開的狀態，車上音樂開很大聲，根本沒注意到發生意外事故。不過安佳麗母親蕾卡（Rekha）指控，肇事男子性騷擾女兒，「發現她時，她全身赤裸，我希望進行全面調查」。

然而警方指出，網路上宣稱這是一起性侵案件的說法為假，警方正針對發布類似言論的人採取行動，5名男子正接受相關檢查，確認是否有酒駕嫌疑。

＊以下影片恐造成不適，請斟酌觀看。

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