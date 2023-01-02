布局2024找來江啟臣接棒新北？　侯友宜：朋友關心市政都是好事

▲侯友宜出席2023迎新年慶元宵系列活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選戰硝煙味漸起，被視為國民黨內2024熱門人選的新北市長侯友宜雖然遲遲未表態，但已傳出侯若真的代表國民黨出征2024，國民黨規劃讓新北市「女婿」、立委江啟臣接棒，遷戶籍參加新北市長補選。侯友宜今（2）日回應，不管是誰都可以關心相關市政，自己現在是新北市長，每天努力把新北市每項工作做好，這才是現在該做的角色。

侯友宜今日上午參加2023迎新年慶元宵「彩繪燈籠幸福兔U」活動，並接受媒體聯訪。媒體詢問，有江啟臣討論過新北議題？侯友宜說，不管是誰都可以關心相關市政，像議長、議員，甚至是外面在新北市有居留過的人都會關心大小事，新北市就是台灣縮影，很多中南部甚至東部來的移居好朋友們關心新北市發展，關心新北都是好事，好好做事要做出成績讓大家看得見，議員也沒有分你我、分黨派，好好建設做事。

不過今日立委江啟臣辦公室也發表回應否認，表示特定人士的放話「絕非事實」，澄清江啟臣沒有相關規劃，也從未與侯友宜討論，請外界不要做過多臆測。

另外，台中市長盧秀燕今天下午將特別北上輔選國民黨北市立委補選候選人王鴻薇，是否會見面討論2024？侯友宜則說，新北與台中兩市經常互相觀摩學習，讓兩市共好，新北市一定用共好方向攜手合作，城市彼此之間努力，讓台灣更好，中華民國更團結，這是他們的目標方向，盧秀燕常常跟他有聯繫。