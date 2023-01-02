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殺朱卡侯？趙少康喊總統初選　侯友宜稱尊重：重要是凝聚向心力

▲▼侯友宜出席2023迎新年慶元宵系列活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜出席2023迎新年慶元宵系列活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中廣董事長趙少康近期動作頻頻，他曾直言黨內應該要辦理總統初選，被解讀為「殺朱卡侯」，因朱立倫在2022提名過程沒收初選，但若侯友宜違背對新北市民的承諾而去登記初選，恐背負「落跑」罵名。對此，侯友宜今（2）日回應，趙少康非常有政治想法、也有很多精闢方向，是難得的人才，自己非常尊重，最重要的是，「如何每個人在扮演的角色上都能夠凝聚向心力」。

侯友宜今日上午參加2023迎新年慶元宵「彩繪燈籠幸福兔U」活動，並接受媒體聯訪。針對趙少康頻頻要求國民黨辦理總統初選，侯友宜表示，趙少康非常有政治想法，也有很多精闢方向，是難得的人才，他非常尊重，最重要是讓國家未來如何更好，能夠凝聚向心力，為國為民努力打拚，讓這塊土地能夠安定往前走。

至於趙少康又提出組「夢幻藍」，朱立倫可以當立法院長。侯友宜則說，趙少康提出很多意見，自己都給予尊重，現階段每個人扮演的角色不一樣，先把角色做好，大家共同攜手合作，只要提出為國為民更好努力的方向，大家好好做事。

針對兵役延長一年，趙少康先前稱若國民黨執政將改回來，卻引起黨內批評聲浪，侯友宜直言，和平穩定讓國家繼續往前走才是最重要的策略跟方向，對內要團結在一起，中央地方各項政策大家凝聚向心力一起往前走，才是最重要事情。

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