北京、廣州度過染疫高峰期　陸衛健委：病毒總有「傳不動的時候」

▲北京民眾走在街頭。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸北京、廣州等地疫情高峰基本結束，外界熱議「何時能熬過艱難時光」。對此，大陸國家衛健委表示，病毒總會越來越弱，「我們通俗講就是說傳不動了，到了這樣一個階段的話，這個困難一定會過去的。」

綜合陸媒報導，廣州市衛健委近日指出，自2022年12月23日以來，廣州全市發熱門診就診患者人數呈現下降趨勢，日均就診量從高峰期的6萬人下降至1.9萬人，預計在2023年春節前就診人數將進一步下降。

南方醫科大學南方醫院感染內科及肝病中心副主任、疑難感染病中心主任彭劼表示，從數據看，發熱病人就診的高峰目前已經過去了；最高峰時南方醫院線下發熱門診單日有1300多人就診，現在是600多人，線上問診的人數也下降了，「下一波高峰可能是有基礎疾病的、感染後需要住院的老年人，但還沒有看到明顯的高峰。」

另外，中國科學院大學石耀霖院士通過模型分析，北京第一波疫情已經「基本結束」，已感染人數達到總人口保守估計為72%以上，激進的估計可達83%，「無論哪一種情況，模型計算預測，元旦社會生活都可以基本恢復正常。」

面對外界熱議「還要多久熬過艱難時光」，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，急性傳染病還是有它的規律，在急性感染的高峰以後，都是第一周到第二周是最艱難的。

焦雅輝指出，隨著這一波大部分感染的重症，感染高峰過去以後，往後就會出現往下走的趨勢，「病毒傳播一定有它的傳播系數，傳播到一定程度了，病毒總會越來越弱，我們通俗講就是說傳不動了，到了這樣一個階段的話，這個困難一定會過去的。」