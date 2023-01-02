快訊／今增26死！本土+16524　較上周一增16.7%

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增16,602例COVID-19確定病例，分別為16,524例本土個案及78例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。今日新增的病例數較較上周一多2,362例，增加約16.7%。

指揮中心表示，今日新增之16,524例本土病例，為7,443例男性、9,075例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,377例)，臺中市(2,078例)，桃園市(1,821例)，高雄市(1,751例)，臺北市(1,655例)，臺南市(1,337例)，彰化縣(825例)，新竹縣(629例)，新竹市(472例)，苗栗縣(433例)，屏東縣(350例)，雲林縣(297例)，基隆市(286例)，嘉義縣(260例)，南投縣(240例)，宜蘭縣(213例)，嘉義市(161例)，花蓮縣(120例)，臺東縣(102例)，金門縣(72例)，澎湖縣(38例)，連江縣(7例)。

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▲1/2新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為13例男性、13例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月22日至12月30日，死亡日期介於12月14日至12月30日。

指揮中心說明，今日新增78例境外移入個案中，為45例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(6例)，美國及香港(各1例)，另70例感染國家調查中。入境日期介於去年12月2日至12月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,827,305例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,936,361例排除)，其中8,889,346例確診，分別為40,378例境外移入，8,848,914例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,299例COVID-19死亡病例，其中15,281例本土，個案居住縣市分布為新北市2,976例、臺北市1,660例、臺中市1,633例、高雄市1,513例、臺南市1,139例、桃園市1,129例、彰化縣972例、屏東縣593例、雲林縣500例、南投縣496例、苗栗縣422例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市262例、新竹縣255例、臺東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另18例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲1/2本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）