急診病人睡地板！英國「3病毒夾擊」醫療崩潰　1周500人延誤治療亡

▲英國醫療系統陷入崩潰。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

英國目前不但面臨新冠、流感以及A型鏈球菌的三重夾擊，又遇上罷工潮，導致醫療系統逼近崩潰，有病人被送往急診室後，等了99個小時才排到床位，甚至有部分病人只能躺在急診室地板。衛生當局一名高級官員則預估，如今每周可能有高達500人因為未能及時接受治療而死亡。

根據《每日郵報》報導，英國有1名病人上周被救護車送到醫院後，足足等了99個小時，也就是4天多，才排到病床。該院的醫師向媒體直言，「我們已經崩潰了，可是沒有人願意理我們。」據悉，目前湧入該院的病例數是從業人員也沒經歷過的龐大。

一名女童父親在社交媒體上抱怨，自己帶著生病的3歲女兒到兒童急診室就醫，但是女兒已經在塑膠椅上躺了數小時都未獲得治療。他不滿道，「她精疲力盡、脫水，還必須與多種疾病對抗，這就是我們偉大的國民保健署，我們來急診室5個小時了，同時也是我們撥電話求助的22小時後。」

急診室對於便攜式氧氣需求暴增，英國各地有多家醫院的存量已經低於標準。國民保健署則是要求救護車人員「節約用氧」。有國民保健署員工坦言，根據現在的氧氣存量，根本不足以治療所有在走廊、救護車以及急診室的病患。據悉，目前的缺氧情況比第一波新冠大流行還嚴重。

皇家緊急醫學院主席柏伊爾（Adrian Boyle）直言，流感蔓延的確加劇了醫療機構的系統性問題，導致上百名病患「不必要地死亡」。他強調，「應該要增加醫院的容量，並採取其他措施，才不會讓病患都擠在急診室內。延誤治療與死亡率呈正相關，根據目前預估，每周有300至500人因耽誤治療而死亡。」