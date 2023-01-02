香港普拿疼炒到3200一盒！確診港男PO出午餐　網劃重點：曲線曬藥

▲一名香港男子PO出的確診午餐，但網友關注重點卻在右上角的藥品。（圖／翻攝自臉書社團「香港茶餐廳及美食關注組」）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸缺藥潮燒進香港，「必理痛（Panadol，普拿疼）」被炒高幾倍，甚至出現約800元港幣（約新台幣3200元）的天價。一名確診的港男近日在臉書社團PO出自己確診的伙食，但網友們卻注意到桌上的一堆藥物，狂虧說是在「曲線曬藥」。

一名香港男子近日在臉書社團「香港茶餐廳及美食關注組」，發出自己確診第二天點的外送午餐。照片顯示，桌上擺滿了豐富的壽司盤、沙拉、湯品等，右上角還有電子體溫計和2盒必理痛、1盒連花清瘟膠囊及1盒喉糖。

不過，網友們的重點卻放在桌上的藥物，紛紛熱議道，「還有必理痛？20粒已炒到800元一盒」、「右上角隨便一件都貴過食buffet（自助餐）」、「這兩盒（必理痛），現在要不要2000元（約新台幣8800元）！」。

實際上，香港的缺藥潮情況嚴重。據《香港01》報導，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，預計中港通關後，搶購情況或更嚴峻；若搶購潮致社區藥房經常缺貨，有需要考慮「限買令」，但現在必理痛缺貨問題未及第五波疫情時嚴重，公營醫院的供應和存貨亦穩定，