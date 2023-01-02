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大陸 大陸焦點 特派現場

陸一盒快篩炒到3.6萬！黃牛如今喊「我不要了」　斷崖式降至22元

▲▼ 大陸快篩大甩賣 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸多地藥局快篩試劑庫存充足 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情爆發後，快篩試劑從上個月初的60多元（人民幣，下同，約新台幣270元），被炒到一盒8000多元（約新台幣3.6萬元）。不過，如今快篩價格斷崖式下降，商家近日大甩賣，「我不要了，爛大街了，現在看到這個東西就頭疼！」

據《每日經濟新聞》報導，多家藥房內快篩試劑庫存充足，一名工作人員說，現在來購買基本上都有貨，「兩三天前就隨到隨買了。」

據阿里健康方面人士提供的資料，目前淘寶天貓上N95口罩、快篩試劑等商品的供應量正全面恢復。天貓方面表示，目前快篩的日均供應量相比之前已增長超過1倍，單只價格最低已降至5元（約新台幣22元）以下。

與此同時，中間商眼看情況不妙，開始大甩賣。微博有個「抗原超話」，原本是網友們分享快篩試劑購買渠道的平台，現在完全變成了大型閒置轉讓現場，很多疑似黃牛和中間商大量低價甩貨。

▲▼ 大陸快篩大甩賣 。（圖／翻攝自微博）

▲微博上的大甩賣 。（圖／翻攝自微博）

一名原本做美妝代購的網友虧本甩賣，並說「我不要了，爛大街了，現在看到這個東西就頭疼！」。結果該篇貼文的評論區內湧入大量留言，其中一則寫道「幫基層衛生院搶的，多了1500個」。

另外，有不少民眾抨擊囤快篩的行為，「確實活該，就是他們當初囤那麼多讓真正需要的人都買不到！現在出來哭天搶地的，活該」、「之前瞎炒的砸手裡活該啊」、「發國難財的人終於開始被反噬了，把貨屯起來不賣，現在大家大家不需要了，開始慌了，當初掙黑心錢的時候就應該想到有這天」。

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