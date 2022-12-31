跨年夜約2女！渣男安排「無接縫行程」扯爆　妹子愣：台北人真會玩

▲台北101今晚有跨年活動。示意圖，與本文無關。（圖／觀傳局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

準備迎接新的一年，很多人今（31日）晚都已和另一半或好友約好狂歡！不過，就有一名女網友發文表示，她親耳聽到同事接連和2個女生講電話，一個約去淡水；另個約去飯店看101煙火。對此，實在讓她超震驚，難道台北的大人都這麼會玩嗎？

女網友在Dcard上，以「怎麼辦，看起來很老實的同事好像出軌了」為題發文，提到她日前無意間聽到男同事在講電話，因為辦公室很安靜，所以對話稍稍能聽見。電話那頭是女生A，因為內容很親密，她推測應該是女友。

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男同事跟女生A說，31日晚上淡水有煙火秀，兩人可以一起吃晚餐、看煙火，不過當天要值夜班，所以12時以前要回公司。接著兩人還小聊了一會兒，大致是說自己沒辦法陪女生A到1月1日。

聞言，原PO心想，公司哪有值夜班的事？結果到了下午，便聽到男同事在跟女生B講電話，電話那頭的女生聲音不同且比較大聲，所以她聽得更為清楚。

▲男同事要淡水、101兩邊跑。示意圖，與本文無關。（圖／觀傳局提供）

男同事跟女生B說，他晚上10時下班，要對方抓一下時間，他已經訂好飯店，可以看到101煙火，再貴都值得。女生B聽到則直喊，她也準備好小道具了，要榨乾對方。

聽到這，讓原PO更傻眼，難道《台北女子圖鑑》都是真的嗎？台北的大人真的都那麼會玩？她雖然不認識女生A，但很想告訴對方這個男生很渣！

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「時間管理大師，但淡水來回不會很趕嗎」、「貴圈真亂啊」、「哇～淡水到101很硬喔！跨年人潮很多吧，要確定欸」、「別人感情別人去處理啦，不要瞎攪和」、「我勸你不要生事啦！要記得你現在是在職場，不是學校」。也有網友直呼，「這不是台北人的問題，是他自己的問題」、「這是個人行為吧，跟台北人什麼關係？不要一竿子打翻一艘船」。

此外，甚至還有網友表示，「不是欸...怎麼感覺很像我朋友？她男友跟她說跨年12點要值班，所以晚上沒局」、「我男友聖誕節也跟我說半夜要進公司加班…我是不是該注意什麼」。