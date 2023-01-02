2024賴清德潛在對手是誰？　綠委賴瑞隆：侯友宜和郭台銘最有力

▲賴瑞隆評論侯友宜仍須面對「煎熬的挑戰」。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選戰將在今年開打，同額競選黨主席的副總統賴清德呼聲高，同屬新系的立委賴瑞隆2日表示，賴是目前黨內最有共識的人選，他未來最有力的競爭對手，應該就是新北市長侯友宜，或者鴻海集團創辦人郭台銘，但侯恐面對「落跑市長」的批評，這是侯「煎熬的挑戰」。

賴瑞隆今天上午受訪說，賴清德是目前民進黨內最有共識、最合適的人選，不管是過去擔任台南市長、中央歷練、輔佐總統蔡英文，他的高度和能力都獲得大家的肯定，特別是處理內政及國際關係這一環，希望如果確定的話，黨內提名程序能夠加快，儘速完成提名，團結民進黨，早日進入到準備的位置，帶領台灣繼續向前走。

賴瑞隆說，2024的選舉非常重要，如果賴清德成為總統候選人，最重要的功課之一就是團結黨內所有優秀的人才，一起打贏這場選戰，特別黨內不同派系間都有非常多優秀的人才，大家如何一起把他們找出來，團結打贏選戰，這是重要的課題，同時間，也必須呈現民進黨改革的形象，讓人民看見民進黨繼續進步、改革的決心。

對於國民黨潛在對手，賴瑞隆說，賴清德未來最有力的競爭對手，應該就是侯友宜或郭台銘，特別是侯友宜，但是侯友宜必須面對「落跑市長」的批評，特別是剛當選市長就要轉選總統，過去高雄市前市長韓國瑜的經驗裡面，人民是不接受的，這次人民是否會接受，是侯友宜要面對的「煎熬的挑戰」。

賴瑞隆表示，總統和市長不一樣，市長只要顧好內政即可，但是總統要處理很多國政、國防外交的問題，而賴清德這幾年在總統旁邊培育了他的高度和能力，這是賴清德的優勢，未來的總統必須妥善處理兩岸關係、對美及對日等國際關係。

▲賴瑞隆認為郭台銘仍是賴清德的潛在競爭者。（資料照／記者廖婕妤攝）

▲賴瑞隆肯定賴清德（左）在蔡英文（右）身邊學習國政。（資料照／照片由台北市攝影記者聯誼會提供）