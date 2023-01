行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死！　登機口前離奇喪命

▲蒙哥馬利地方機場發生意外後,一度緊急關閉。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

美國阿拉巴馬州發生離奇事故,一名機場行李員在停機坪工作時,竟遭瞬間吸入飛機引擎,當場喪命。這架巴西航空工業客機Embraer E175僅服役4年,當時正停在登機口,準備飛往德州達拉斯(Dallas),案發後已被留在地面接受調查。

綜合外媒報導,本案發生於去年12月31日下午3時左右,蒙哥馬利地方機場(Montgomery Regional Airport)一度緊急關閉,但當晚8時30分左右已經恢復營運。

罹難男性行李員是皮埃蒙特航空員工,涉案客機則隸屬於特使航空,2間公司都是美國航空(American Airlines)子公司。美國聯邦航空總署(FAA)及國家運輸安全委員會(NTSB)正在調查,預計1月初公開初步報告,揭露詳細案情。

Today around 3 pm an American Airlines ground crew piedmont employee was involved in a fatality, no additional information is available at this time. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased.