台南轎班5成員高速自撞橋墩！　車體嚴重凹陷3死2傷

▲台南嚴重車禍 。（圖／記者林悅翻攝）

記者張靖榕、林悅／綜合報導

台南台17線北門附近，1日下午發生轎車自撞嚴重事故，高速衝擊導致整輛車撞爛，1人受困車內，其餘4人因疑似未繫安全帶拋飛車外，造成3死2傷。據了解，5人都是20歲至30歲多間的廟會轎班成員，出完陣頭回嘉義布袋途中發生意外。

該起死亡車禍發生於元旦下午2時44分，現場1部自小客車衝撞橋墩，4人拋出車外、1人受困車內。警消出動北門、將軍、學甲、七股等消防分隊及嘉義縣消防局支援布袋消防分隊消防護人車，共計7車16人前往搶救。

警方表示，現場肇事車輛翻覆，車體嚴重凹陷，車上5人身分均為廟會轎班人員，年齡介於20歲至30多歲間。

▲▼救護人員將人救出並送醫結果3死2傷。（圖／記者林悅翻攝）

救護人員於下午3時3分許將第1名傷者男子救出，意識不清，送麻豆新樓醫院救治；緊接著第2名35歲男子被救出，意識昏迷，送佳里奇美醫院救治，經急診團隊全力搶救，最後仍傷重不治身亡。

第3名傷者32歲男子獲救時，意識清醒，被送柳營奇美醫院救治；第4名傷者40多歲阮姓女子救出時已無生命跡象，送往柳營奇美醫院急救，因傷重搶救不治；第5名傷者30多歲男子救出時也已無生命跡象，經送佳里奇美醫院急救，傷重搶救不治死亡 。