台中再傳「行人地獄」！男蹲下拾物遭遊覽車輾過　重傷插管搶救中

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區2日清晨發生一起車禍，一輛風力發電葉片公司專用的遊覽車沿台灣大道開往大肚山方向，要臨停載路邊等待的員工時，一名林姓男子不明原因突從人行道竄出並蹲下疑似撿拾物品，遊覽車蔡姓駕駛閃避不及直接撞上，造成林男重傷，目前正在醫院插管搶救中。

▲一輛風力發電葉片公司專用的遊覽車，今清晨發生車禍。（圖／民眾提供）

警方調查，蔡姓男子（48歲）2日清晨6時許駕駛遊覽車，沿台灣大道慢車道往郊區行駛，行經台灣大道、國際街口時，欲靠路邊載客，撞到一名蹲在地上的林姓男子（24歲），林男受有重傷意識不清，送往台中榮總搶救，目前在加護病房。

根據路口監視器畫面顯示，林男原行走在人行道上，欲走斑馬線過馬路時，突然疑似蹲下撿拾物品，數秒後就遭到遊覽車撞擊，遊覽車疑似右前輪輾過林男，整輛車還晃動了一下。

▲▼林男突出現在路中並蹲下，遭到遊覽車撞擊。（圖／民眾提供）

據悉，該輛遊覽車是一家風力發電葉片公司專用的車輛，今晨前往事故地點載員工，未料發生車禍；蔡姓司機辯稱，當時視線看不見林男，才會撞上。警方對蔡男實施酒測沒有酒精反應，初判肇因為蔡男未注意車前狀況，詳細情形還須進一步釐清調查。