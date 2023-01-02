天母社區住宅大火！母女受困樓中樓　1人救出無生命跡象

▲天母一棟社區住宅發生火警，1名婦人失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市士林區2日凌晨4時許，至誠路二段一棟社區大樓發生火警，警消獲報出動大批人車趕抵，並拉水線入內灌救。一對母女一度受困屋內，其中72歲的母親被救出時已無呼吸心跳，被緊急送醫急救。警消初步判斷燃燒面積約20坪，確切起火原因有待調查釐清。

警消獲報，社區大樓2樓處有火光及濃煙竄出，於是陸續派遣86名警消及多輛各式救災車輛趕往。到達時發現3樓有2名民眾受困。警消拉水線入內灌救，同時疏散屋內人員。警消利用雲梯車，成功救出一名42歲女子，其意識清楚暫無大礙。

▲火光伴隨濃煙從屋內竄出。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消入屋搜救後，在3樓處發現一名72歲婦人倒地，失去生命跡象，被送往新光醫院急救。警消初步統計，火警總共救出5男、11女共16名民眾，疏散27人，現場燃燒面積約20坪。

台北市消防局第四大隊大隊長王耀震表示，警消4時31分獲報，抵達時發現火舌伴隨大量火煙從屋內冒出，於是緊急請求加派並升起雲梯車進行救援。該起火戶位於2樓，為樓中樓格局，起火時因火勢高溫，屋內一對母女（72、42歲）於是上3樓避難，女兒被雲梯車救下無大礙，母親則失去意識被送醫急救，確切起火點及燃燒原因有待釐清。

▲警消到場升起雲梯車救援。（圖／記者游宗樺攝）