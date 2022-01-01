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2022年元旦寶寶報到　桃園市喜迎60位新生兒、40名孕婦待產中

▲桃園市今天有多達60名元旦寶寶誕生，圖為中壢區宏其婦幼醫院10名新生兒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天有多達60名元旦寶寶誕生，圖為中壢區宏其婦幼醫院10名新生兒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

迎接2022年第一天，桃園市有多達60名元旦寶寶誕生，市府衛生局統計，截至下午2時止，全市元旦寶寶中，有32位男寶寶、28位女寶寶，還有一對雙胞胎，目前還有40名孕婦待產中，新生兒父母對於在這個特別日子裡迎接新生命到來，都感到喜悅與開心。

桃園市衛生局指出，今天一早桃園市各級醫院陸續傳出元旦寶寶誕生，全市28家醫療院所中，截至下午2時為止，共有60名元旦寶寶誕生，包括1對雙胞胎，以性別來區分，包括32位男寶寶與28位女寶寶，另有40名孕婦還在產房待產中，以個別醫院來說，中壢區宏其婦幼醫院有10名新生兒報到是目前最多的單一醫院。

▲桃園市今天有多達60名元旦寶寶誕生，圖為洪炳坤婦幼醫院黃先生，開心迎接他與太太的第三胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天有多達60名元旦寶寶誕生，圖為洪炳坤婦幼醫院黃先生，開心迎接他與太太的第三胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中秉坤婦幼醫院生下元旦寶寶的34歲周小姐是她的第三胎，她說，這胎是意外懷孕的，由於前兩胎都是男生，夫妻倆一直想要生個女兒，這次懷孕直覺是女兒，醫生在產檢時也確定是女寶寶，夫妻都特別開心。早上以剖腹產方式生下女兒，體重是2920公克，很開心能在元旦這天迎接家裡第五名成員；另外，桃園區聖保祿醫院的洪小姐產下第二胎，她與先生都很開心在元旦這天迎接第二胎的到來。

▲桃園市今天有多達60名元旦寶寶誕生，圖為桃園區聖保祿醫院的洪小姐與先生開心迎接第二胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天有多達60名元旦寶寶誕生，圖為桃園區聖保祿醫院的洪小姐與先生開心迎接第二胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，桃園市自2018至2020年，平均每年約有2萬名新生兒誕生，2021年截至11月底亦已有1萬8,563位新生兒出生，為鼓勵年輕家庭生育，桃市提供健康幸福家庭補助及多項育兒措施及福利，今年則針對全市周產期照護服務項目補助進行加碼，增加女性孕前糖化血色素檢查，檢查項目由原本8項增為9項。第一孕期唐氏症篩檢取消補助年齡限制，且納入第二孕期唐氏症篩檢補助（擇一補助），還提供孕期羊膜穿刺、中醫助孕養胎調理、孕產婦與嬰兒照護、母乳哺育、新生兒篩檢等多項健康照護。

衛生局提醒，市府為鼓勵年輕家庭多生育，積極布建各項公共托育設施、生育津貼、育兒津貼，讓市民「甜蜜多一點、負擔少一點、健康多一點、幸福多一點」。

衛生局強調，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家與家庭的寶貝，市府會持續推動精進生育與育兒環境，讓產婦健康孕育下一代，讓寶寶在健康環境搖籃下成長，這是市府持續努力最重要的政策之一。

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