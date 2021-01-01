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桃園迎64位元旦寶寶！男28女36　醫院跨年媽媽笑淚：新年最大禮物

▲桃園市衛生局1日下午公布全市有64位元旦寶誕生，其中男寶寶28、女寶寶36名，圖為中壢區宏其醫院的9名元旦寶寶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局1日下午公布全市有64位元旦寶誕生，其中男寶寶28、女寶寶36名，圖為中壢區宏其醫院的9名元旦寶寶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

揮別2020年疫情的困擾，桃園市衛生局1日晚間公布全市醫療院所在元旦當天已有64名元旦寶寶誕生，另還有31位準媽媽待產中，新生兒數量還可能再增加；其中位於中壢區的宏其婦幼醫院截至下午為止已有9名元旦寶寶誕生，其中鄭姓產婦說，預產期其實還有一週，但跨年夜已開始陣痛，到醫院待產沒多久，寶寶就急著出世，這也是夫妻倆首次在醫院跨年，感覺很特別。

桃園市衛生局指出，2021年第一天根據全市28家醫療院所通報已出生的元旦寶寶共有64名，男嬰28位、女嬰36位（含一對雙胞胎），其中有27位產婦選擇剖腹產，其餘皆是自然產，目前仍待產中的準媽媽則有31位，所以元旦寶寶數量還會再增加，相較於去年元旦寶寶全日共計63位，35男、28女（含一對雙胞胎），所以數量上比去年略為成長。

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▲桃園市林姓元旦寶寶，出生後睜大眼睛觀察四周。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓元旦寶寶，出生後睜大眼睛觀察四周。（圖／記者沈繼昌翻攝）

產婦之一的林姓媽媽說，這是她的頭胎，預產期原本在1月23自由日，但跨年夜開始陣痛且羊水已破，到醫院待產後，寶寶選在元旦出生與大家一起慶祝，「這是寶寶自己選的日子，其實兩個日子都好，也很有意義」！

宏其婦幼醫院下午2時30分為止已有9名元旦寶寶誕生，包括5男4女，其中有3位是剖腹產、6位是自然產，目前尚有2位準媽媽待產中。

宏其婦幼醫院院長張紅淇說，受到少子化與新冠疫情影響，去年全台出生總數預估在16萬上下，為近年來新低紀錄，不過，今年元旦只有一組預約剖腹產，結束了混亂紛擾的2020年，在新年元旦看到新生寶寶可愛笑容，希望為2021年揭開溫馨序幕。

▲中壢區宏其醫院產下元旦寶寶的鄭姓產婦與先生一起迎接新生命到來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢區宏其醫院產下元旦寶寶的鄭姓產婦與先生一起迎接新生命到來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭姓產婦是自然產，12月28就腹痛來醫院，後來又回家觀察，夫妻倆還在討論寶寶會不會想選在元旦生，跨年夜發現陣痛開始趕來醫院待產，果然元旦上午生下元旦寶寶，夫妻倆首次在醫院跨年，感覺非常特別，這是他們的第二胎，上面還有一位哥哥，感謝醫護人員認真照顧，讓他們在新年收到最大的禮物。

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