宏其婦幼「智慧產房」啟用　鄭文燦：桃園新生兒主力部隊

▲鄭文燦表示，桃園推動許多對抗少子化政策。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區宏其婦幼醫院12日舉行「智慧產房」啟用，市長鄭文燦於出席活動表示，本來以為疫情期間生育率會增加，不過去年反而降了！全國出生人數為16萬5,249人，今(2021)年全國出生人數可能再略為降低，桃園近年來更推動許多對抗少子化政策，今年出生人數可望落在1萬9,000人至2萬人左右，預估仍可維持六都第一。

▲宏其婦幼「智慧產房」啟用。（圖／市府提供）

鄭文燦也說，桃園在對抗少子化政策中，在不孕症補助方面，市府和宏其婦幼合作了很好，桃園市率先實施不孕症補助一胎2萬元，宏其的成功率很高，將近三成，「宏其寶寶」已成為桃園新生兒的主力部隊，相信隨著「智慧產房」啟用，希望更多年輕夫妻來學做人，生孩子就是對國家有幫助，智慧醫院和精準醫學都是未來防疫和國民健康的守護。

▲智慧產房系統涵蓋產房護理站的智慧看板。（圖／市府提供）

市長表示，桃園推動「健康幸福家庭補助計畫」，與專業婦幼醫院合作，提供不孕症補助、婚後孕前健康檢查、中醫助孕以及唐氏症篩檢等。而為增進母嬰健康，中央也自今（2021）年7月起擴大補助產檢服務，將現行提供10次產前檢查增加至14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波檢查；在不孕症治療補助方面，中央也同步擴大補助對象、補助額度與補助次數上限，盼給予不孕夫妻更多的支持，提高生育率。

宏其婦幼醫院院長張紅淇表示，照顧母胎健康是婦產科的責任，引進數位醫療，是相當重要的一步，感謝亞太母胎醫學基金會透過醫學大數據研發出母體健康、胎兒健康及產程管理的人工智慧管理程式，以及金捷生物科技、研華公司的專業協助，順利讓「智慧產房」的夢想實現，使宏其婦幼醫院有機會能以更完善的醫療設備照顧母胎健康，也感謝鄭市長致力推廣友善婦女、友善兒童政策。

智慧產房系統涵蓋產房護理站的智慧看板、待產孕婦床邊的智慧顯示器，透過智慧產房中控台，串接醫院電子病歷數據及產房即時輸入的母胎健康數據，進行醫療訊息的人工智慧自動化分析。當待產孕婦或胎兒出現健康異常或發生產程異常時，此系統將立即對照護人員發出預警訊息，讓母胎得到最及時的治療。

包括立委黃世杰、廖國棟、市議員陳姿伶、黃敬平、彭俊豪、謝美英、衛福部常務次長石崇良、市府衛生局長王文彥、中壢區長鄭詩鈿、宏其婦幼醫院院長張紅淇、宣捷製藥董事長宣明智、亞太母胎醫學基金會董事長鄭博仁、金捷生技董事長宣昶有、研華科技總經理江明志等均一同出席活動。