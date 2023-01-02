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跨年夜炸小琉球！流氓遊客「高空煙火」朝人射　害她二度灼傷

記者張靖榕／綜合報導

跨年夜當天原本是歡樂慶祝的日子，但先前已多次傳出有白目遊客各種鬧事的旅遊勝地小琉球，這次跨年又有店家抱怨，旁邊民宿的客人竟然放煙火直接炸店家的客人，造成一名女子二度灼傷，「你們所作所為，真的很讓人鄙視。」

▲▼小琉球民宿客人自私不聽勸阻，硬要在店家旁放煙火，炸傷人還繼續放。（圖／翻攝臉書「小琉球聯盟」）

▲煙火直接在用餐區炸開。（圖／翻攝臉書「小琉球聯盟」）

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店家在臉書社團「小琉球聯盟」及「爆怨公社」發文，表示本該開心的跨年夜卻發生一件讓人難過又生氣的事情。事發當晚民宿的客人直接在店家旁邊放煙火，完全沒有顧及許多人就坐在戶外用餐，全部人都吃到陣陣煙灰。 

店家說有特地去勸告已影響用餐客人，要對方注意施放煙火的風向和地方，結果被無視。離午夜還有約20分鐘時，「發生令人難過的事情，就是他們放的煙火直接炸到我們客人。」

▼民宿客人自私不聽勸阻，硬要在店家旁放煙火，炸傷人還繼續放。（圖／翻攝臉書「小琉球聯盟」）

▲民宿客人自私不聽勸阻，硬要在店家旁放煙火，炸傷人還繼續放。（圖／翻攝臉書「小琉球聯盟」）

高空煙火直接炸進戶外座位區，店家客人慘遭二度灼傷，現場所有人也被「襲擊」炸得驚恐，「開開心心來跨年，結果被你們炸成這樣。」

店家說將女子送去急診後，民宿客人竟然還耍流氓堅決要繼續放，還說不然店家可以幫忙移動施放高空煙火的鐵桶，但店家才把鐵桶移到前面，轉身就見到對方故意在後方再度施放煙火，「我還真沒看過你們這種人，是本島耍不了流氓，來小琉球比較厲害？」

民宿客人的惡劣行徑讓店家和店家客人的跨年夜全毀，「你們所做所為，真的很讓人鄙視。」

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