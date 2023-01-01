壽山動物園停車場「鋼筋外露」　BMW底盤慘被勾！車主急求救

記者賴文萱／高雄報導

高雄壽山動物園才剛開放試營運半個月，不過，今（1）日發生有遊客的BMW轎車停在接駁停車場時，車底盤竟被裸露鋼筋勾住的意外。園方後續獲報後，請出拖吊車處理，後續也將鋼筋切除，強調會立即巡視週邊狀況，確保遊客出入安全。

▲壽山動物園停車場「鋼筋外露」，BMW底盤慘被勾…遊客急求救。（圖／翻攝自記者爆料網）

今日午後，有網友在Line社群裡求救，他指出，壽山動物園的接駁車停車場「地上鋼筋外露」，一名車友的BMW轎車在現場遭到鋼筋裸露勾到底盤，但身上並沒有可以切斷鋼筋的工具，卡在現場無法開車。車主也有試著打電話問鼓山附近的五金行，但只有問到剪鐵皮的剪刀，鋼筋剪不斷。

▲▼壽山動物園停車場「鋼筋外露」，BMW底盤慘被勾…遊客急求救。（圖／翻攝自記者爆料網）

該網友直呼，「大過年的，找不到相關單位出來處理，車主已打算找道路救援看看，是否能協助移動車輛。」其他網友見狀則建議，「請警察找鐵工廠，現場焊切，然後向動物園提告國賠」，也有網友提議「問看看消防隊呢？油壓剪好像可以。」

對此，壽山動物園主任莊絢智獲報後表示，該停車空間是商借鼓山一路一處廠區，作為臨時停車場接駁空間，民眾停車後在此搭乘接駁公車上山。園方第一時間有聯絡到車主，也即刻請出拖吊車處理，後續已經鋼筋切除，也立即巡視整個廠區的狀況，確保出入安全。

所幸在園方協助處理後，該輛轎車順利脫困，車主對園方積極處理的方式也表達感謝。