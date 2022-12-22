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壽山動物園花5.5億整修！他去完嘆：重裝潢的養老院　園方說話了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲民眾曝光去新壽山動物園感想。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄壽山動物園耗資5.5億，歷經518天整建，16日重新開放試營運。不過，有老粉絲滿心期待帶女兒入園，結果直呼失望，感嘆「覺得是接待中心重新裝潢的養老院」。網友一番發文，引發正反論戰，有網友砲轟「你家重裝潢會把家庭成員一起更新嗎？」對此，壽山動物園也做出說明回應。

這位網友在「爆廢公社」貼出多張照片，文中提到動物園整修期間，他就打定主意等開園後要帶女兒參觀。好不容易等到這一天，他特地到超商預購門票，也幫女兒請了半天假，就為了一睹新壽山動物園風采。

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結果光是在停車場找車位，原PO就先爆氣一波，「把每一層都巡過，卻沒半個車位，甚至連沒格子違停的地方都停差不多滿了」，找管理人員投訴，也只得到「應該有位子吧？」的回覆。

入園以後，他第一時間覺得硬體建築改建得還不錯，但坐上遊園小火車繞一圈後，發現改建似乎著重在「人」會到的公共空間較多，像是新增了天橋可以觀看動物，「但～大部分的動物欄舍都還是舊的，愈看愈心生疑惑！動物園的主體不應該是動物嗎？為什麼改建不一併把動物欄舍也都改善呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼園區多了很多新建築。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，看到接收長頸鹿欄舍的羚羊，他不禁直嘆，「那三層水泥飲水台還是長頸鹿的斑紋彩繪，大家知道壽山動物園的長頸鹿已經過世十幾年了嗎？就算不補新的長頸鹿，你給羚羊住二手屋，好歹也粉刷整修一下吧！」

至於動物狀況更是讓他感到心酸，「雖然好像有新增了一些動物，例如水豚，但幾乎9成的動物都還是老面孔，而且又老又殘，其中看到公獅瞎了一隻眼，真的令人鼻酸」。他說，以前覺得壽山動物園很像動物的養老院，整修完去看，覺得變成「接待中心重新裝潢的養老院」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO看到老獅子很心疼。（圖／翻攝自爆廢公社）

最後原PO透露自己是老粉絲，「想當年壽山動物園剛開園的彩繪大地活動，我還去參與過，那時才國小！好不容易等到它整修翻新，卻是這樣的結果，真的令人失望。」也在留言處強調，他不是希望動物被換掉，「我的重點在整修應該先以動物居住環境為優先考量，而不是花大錢，結果人站在新的建物，看著老舊的動物欄舍，本末倒置。」

▲▼壽山動物園非洲獅二哥與非洲獅小辛。（圖／壽山動物園提供）

▲壽山動物園非洲獅二哥（左）與非洲獅小辛（右）。（圖／壽山動物園提供）

對此，壽山動物園回應表示，園區內部分邁向高齡的動物，都有園區保育員及獸醫細心呵護。例如最近高齡20歲的非洲獅二哥，在今年8月份因眼疾造成角膜水腫及眼內出血，隨即安排麻醉檢查，園區獸醫與屏科大獸醫系鍾承澍老師團隊合作進行眼球摘除，讓二哥的眼疾獲得改善並降低疼痛。

在手術後第3天，二哥開始恢復往常進食量，經過2星期後續觀察，術後恢復狀況良好，目前已可在戶外活動，並與母獅互動良好。

▲▼壽山動物園非洲獅二哥與非洲獅小辛。（圖／壽山動物園提供）

▲▼壽山動物園非洲獅二哥與小辛。（圖／壽山動物園提供）

▲▼壽山動物園非洲獅二哥與非洲獅小辛。（圖／壽山動物園提供）

此外，12歲的非洲獅小辛雖然患有腎臟病，體態無法與壯年時相比，但在保育員的悉心照護下小辛目前食慾、精神及行動皆正常。

另動物園近年來積極協助林務局等單位收容民間照養不佳之動物，包括孟加拉虎、馬來熊、長臂猿等，收容的大多數動物已經年老，先前照養環境相對惡劣。園方希望讓牠們在生命的最後一段旅程，能享有更寬廣的戶外空間來活動，醫療上也能給予照顧。

園方表示，除了休閒娛樂之外，動物園更是一個肩負起生命教育意義的場域，每個動物跟人一樣都會有生老病死，而動物園在照顧與醫療動物時所累積的珍貴醫療經驗，更可以提昇動物園在野生動物的飼養管理與醫療水平。

▲▼壽山動物園。（圖／記者許展溢攝）

▲▼壽山動物園耗資5.5億重新改造。（圖／記者許展溢攝）

▲▼壽山動物園。（圖／壽山動物園提供）

至於5.5億的改造計畫，其中改善動物介面部分包括：

1.友善動物區的動物內舍地坪全部翻新並改善排水，提高獸舍的乾燥與舒適度，既有籠舍也建置新的通風井，並增加65%的通風效率。

2.動物舍增設地磅及保定通道，以便隨時監控動物健康狀況及方便於醫療。

3.黑猩猩改變過去鋼柱鐵網的封閉空間，改進成現今國際上使用的開放性展區讓黑猩猩能利用中央樹架瞭望環境。並且保育員會將黑猩猩戶外與室內空間的隔門拉開，讓黑猩猩可以自行選擇待在室內或出來戶外空間活動。

4.建置台灣黑熊新展區及黑熊山屋，使每隻黑熊都能有各自獨立的展示空間。

5.首次採用動物混養共生的概念，擴大迷你馬、羊駝等動物的活動範圍，改變以往單一物種展示的手法，讓遊客能欣賞到不同動物彼此之間互動的畫面。

6.空中廊道改變讓遊客利用不同的角度體驗動物生活的不同面貌，當空中廊道穿越動物展區時，兩旁的不銹鋼擴張網高度隨之提升，藉此隱藏遊客的出沒，降低對動物的干擾影響。

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關鍵字：

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