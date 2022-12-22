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見壽山動物園新建築　「對比瞎眼公獅」他嘆：重裝潢的養老院

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲民眾曝光去新壽山動物園感想。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄壽山動物園歷經518天整建，16日重新開放，為了讓休園1年多的動物適應人潮，園方採取門票預購制，平日限額2000張、假日3000張。有老粉絲滿心期待帶女兒入園，結果直呼失望，以前覺得壽山動物園是「動物的養老院」，這次整修完去看，「覺得是接待中心重新裝潢的養老院」，只能連連嘆氣。

「壽山動物園新開幕～令人微失望。」這位網友在「爆廢公社」貼出多張照片，文中提到動物園整修期間，他就打定主意等開園後要帶女兒參觀。好不容易等到這一天，他特地到超商預購門票，也幫女兒請了半天假，就為了一睹新壽山動物園風采。

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結果光是在停車場找車位，原PO就先爆氣一波，「把每一層都巡過，卻沒半個車位，甚至連沒格子違停的地方都停差不多滿了」，找管理人員投訴，也只得到「應該有位子吧？」的回覆。

入園以後，他第一時間覺得硬體建築改建得還不錯，但坐上遊園小火車繞一圈後，發現改建似乎著重在「人」會到的公共空間較多，像是新增了天橋可以觀看動物，「但～大部分的動物欄舍都還是舊的，愈看愈心生疑惑！動物園的主體不應該是動物嗎？為什麼改建不一併把動物欄舍也都改善呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼園區多了很多新建築。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，看到接收長頸鹿欄舍的羚羊，他不禁直嘆，「那三層水泥飲水台還是長頸鹿的斑紋彩繪，大家知道壽山動物園的長頸鹿已經過世十幾年了嗎？就算不補新的長頸鹿，你給羚羊住二手屋，好歹也粉刷整修一下吧！」

至於動物狀況更是讓他感到心酸，「雖然好像有新增了一些動物，例如水豚，但幾乎9成的動物都還是老面孔，而且又老又殘，其中看到公獅瞎了一隻眼，真的令人鼻酸」，說他以前覺得壽山動物園很像動物的養老院，整修完去看，覺得變成「接待中心重新裝潢的養老院」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO看到老獅子很心疼。（圖／翻攝自爆廢公社）

最後原PO透露自己是老粉絲，「想當年壽山動物園剛開園的彩繪大地活動，我還去參與過，那時才國小！好不容易等到它整修翻新，卻是這樣的結果，真的令人失望。」也在留言處強調，他不是希望動物被換掉，「我的重點在整修應該先以動物居住環境為優先考量，而不是花大錢，結果人站在新的建物，看著老舊的動物欄舍，本末倒置。」

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