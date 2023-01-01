度過最後一個聖誕節　西班牙50年玩具醫院宣布停業

▲西班牙唯一一家玩具醫院，老闆於2022年12月31日正式退休。（圖／翻攝自hospital deljuguete）

圖文／CTWANT

其實很少人知道，在物資匱乏的時代，其實真的有不少店家都會兼營或專營玩具的修理，但隨著科技的發展、娛樂方式多樣化，這也讓不少類似的行業紛紛關門。而目前傳出，西班牙馬德里一家經營50年的玩具醫院，在2022年最後一個聖誕節，宣布永久停止營業。

根據《半島電視台》報導指出，70歲的里瓦斯 (Antonio Martinez Rivas) 在西班牙馬德里經營一間玩具醫院，專職修理各式玩具時間超過50年。而他甚至還煞有其事穿上醫生的白大褂，想要跟小孩強調「自己是治療玩具，而不是修理玩具」這點。

里瓦斯表示，當初是因為父親的關係，自己的父親在1945年開了一家手工玩具店，但當時隨著大量塑膠玩具問世，父親營業項目就從原本的玩具販售轉型成為玩具修理。而自己在1970年代繼承父親，接下這份特別的工作，一做超過50年。

隨著娛樂方式的改變與增加，里瓦斯修理的玩具也不僅僅只有傳統布偶、木偶，甚至連桌遊都有辦法進行修復。而他精湛的技藝，也讓不少人千里迢迢帶著玩具來西班牙拜訪他，請求他幫忙修理玩具。

但如今幾乎都是電子玩具與電子遊戲的天下，傳統玩具雖然沒有被淘汰，但也逐漸式微，這也導致里瓦斯的生意受到極大衝擊。再加上，今天如果是要修理布偶，里瓦斯就必須學習縫紉技術，你要修理木偶，里瓦斯就要有木工技術，如果是要修理電子玩具，里瓦斯也得具備電子相關的知識，要在如此高齡的年紀學習這麼多嶄新又複雜的技術，讓里瓦斯備感艱辛。

除了市場變小、玩具修理技術越來越複雜外，里瓦斯也罹患了癌症。所以在這樣的情況下，里瓦斯決定關閉這最後一間、也是唯一一間的玩具醫院，讓自己從前線上退休。

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