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自費備藥民眾變多！醫揭1症狀：忍了2、3年終究會復發

最近越來越多民眾到診所做這件事。（示意圖／達志／美聯社）

▲近越來越多民眾到診所做這件事。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

國境解封，不少人紛紛安排出國。兒科醫師徐嘉賢透露，發現最近來診所做這件事的民眾越來越多，「忍了2、3年，終究會復發。」

徐嘉賢在粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》表示，最近除了諾羅病毒在流行以外，也發現來診所自費開立出國備藥的民眾越來越多，包括「我下個禮拜要帶小朋友去北海道滑雪看日劇初戀的場景，想要準備一些藥物」、「我最近要帶小朋友去東京迪士尼住一個禮拜」等。

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徐嘉賢指出，原來大家的「不出國就會全身無力症候群」正在復發，出國之前全身無力，出國當中充電一尾活龍，出國回來後像是一條死魚，周而復始，目前為止是沒有救，唯一解決辦法就是繼續出國止癢。

曾有人說過「旅行就是從一個自己活膩了的地方，去一個別人也活膩了的地方」，徐嘉賢認為，不管對不對，還是要去體驗一下，換一下心情。

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