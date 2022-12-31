赴約酒店聊案情！　白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

▲中國一名女子控訴遭員警猥褻，竟被送進精神病院。（圖／翻攝自南方都市報）

文／CTWANT

太離譜！中國南昌市一名女子過去因一起民事糾紛，鬧上丁公路派出所，認識了賴姓員警，對方以幫忙解決為由，約在酒店見面談案情，結果發生猥褻行為。事後她出現在商場3樓，並公開舉報，沒想到被送進江西省精神病院，引發外界關注。

女子向《南方都市報》透露，今年4月14日因一起民事糾紛，與賴姓員警相識，對方約她在酒店見面談案情，卻發生猥褻事件，「這件事之後我一直心情不太好，經常睡不著」，4月21日晚上，她失眠出門散心，走到一家商場的3樓吹風，保全見狀擔心她跳樓立刻報警，隨後來了2輛警車和8名警察，她把猥褻事件都說了，卻被送進精神病院。

女子4月22日凌晨，辦完住院手續後，接受相關檢查，也未收到精神病院出示的診斷證明，隨後被收治病房，直到6月17日出院，當天主治醫師出示的一張出院紀錄顯示，女子被診斷為強迫性障礙、人格障礙，但是她一周後曾自己去做檢查，結果顯示精神無異常，亦無抑鬱或焦慮症狀。

▲女子對精神病院和派出所提告。（圖／翻攝自南方都市報）





女子7月以醫療損害責任糾紛為由，向江西省精神病院提告，要求民事賠償，近日也委託律師，將再次對精神病院和丁公路派出所提起刑事控告追究刑事責任。她痛批，經第三方醫療機構診斷，自己未患任何精神疾病，而且在被送精神病院前，警方並未徵求家屬同意，不合法律程序，涉嫌濫用職權，精神病院長達近2個月的收治，涉嫌非法拘禁。

對此，當局於12月21日回應指出，賴姓員警不存在猥褻事實，鑒於女子多次揚言輕生，並稱患有抑鬱症，出於人身安全考量，才會將她送往江西省精神病院治療，雙方各執一詞，案件背後仍有諸多法律問題待解。

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