　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

赴約酒店聊案情！　白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

妹子舉報員警猥褻「竟被送精神病院2個月」　她秀證據打臉…警方回應了

▲中國一名女子控訴遭員警猥褻，竟被送進精神病院。（圖／翻攝自南方都市報）

文／CTWANT

太離譜！中國南昌市一名女子過去因一起民事糾紛，鬧上丁公路派出所，認識了賴姓員警，對方以幫忙解決為由，約在酒店見面談案情，結果發生猥褻行為。事後她出現在商場3樓，並公開舉報，沒想到被送進江西省精神病院，引發外界關注。

女子向《南方都市報》透露，今年4月14日因一起民事糾紛，與賴姓員警相識，對方約她在酒店見面談案情，卻發生猥褻事件，「這件事之後我一直心情不太好，經常睡不著」，4月21日晚上，她失眠出門散心，走到一家商場的3樓吹風，保全見狀擔心她跳樓立刻報警，隨後來了2輛警車和8名警察，她把猥褻事件都說了，卻被送進精神病院。

女子4月22日凌晨，辦完住院手續後，接受相關檢查，也未收到精神病院出示的診斷證明，隨後被收治病房，直到6月17日出院，當天主治醫師出示的一張出院紀錄顯示，女子被診斷為強迫性障礙、人格障礙，但是她一周後曾自己去做檢查，結果顯示精神無異常，亦無抑鬱或焦慮症狀。

妹子舉報員警猥褻「竟被送精神病院2個月」　她秀證據打臉…警方回應了

▲女子對精神病院和派出所提告。（圖／翻攝自南方都市報）


女子7月以醫療損害責任糾紛為由，向江西省精神病院提告，要求民事賠償，近日也委託律師，將再次對精神病院和丁公路派出所提起刑事控告追究刑事責任。她痛批，經第三方醫療機構診斷，自己未患任何精神疾病，而且在被送精神病院前，警方並未徵求家屬同意，不合法律程序，涉嫌濫用職權，精神病院長達近2個月的收治，涉嫌非法拘禁。

對此，當局於12月21日回應指出，賴姓員警不存在猥褻事實，鑒於女子多次揚言輕生，並稱患有抑鬱症，出於人身安全考量，才會將她送往江西省精神病院治療，雙方各執一詞，案件背後仍有諸多法律問題待解。

延伸閱讀
爆與IU陷熱戀「已交往4月」！李鍾碩認了　耶誕假期共飛日本約會
宋逸民教會遭連環爆黑料　通靈少女「1句話總結」…網狂讚：說的好
35歲設計師確診仍熬夜加班　短短2天變「白肺」⋯血氧只剩50%

 ❤苦惱過年送長輩什麼？養生飲、烏魚黃金絲醬、堅果飲限時下殺［內有專屬折扣＋多款限時超殺優惠夯品］

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
1習慣「可能代表在玩交友軟體」　研究：年輕女性機率高
女星被下降頭20年！　口吐刀片鐵釘、私處流血
李玟跨年掀衣！　身上竟掛引流袋
H5N1入侵！　4萬2888隻雞鴨慘遭撲殺
喝1罐啤酒「大腦老2歲」　醫驚揭：紅酒好處是造假的
直擊海上幽靈船！　艙內一片詭譎死寂
一張照曝台灣人多怕冷！　1產品訂單爆量

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

赴約酒店聊案情！　白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

嬰兒被當玩偶「臉朝地」狠摔馬路上！臉摩擦出鮮血　母掉頭就走

1人掌控145個帳戶！操作8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了

放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

拚過頭！35歲設計師染疫仍加班工作　2天後變「白肺」血氧剩50%

陸大城市感染率「春節後將達80%」　張文宏憂農村大面積感染

回歸低調？　陸新任外長秦剛稱「將構建新型國際關係」

中正靜安雲交流　相約明年線下見

大量買俄能源表支持？　時殷弘：中方始終公正「反對」使用核武

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

赴約酒店聊案情！　白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

嬰兒被當玩偶「臉朝地」狠摔馬路上！臉摩擦出鮮血　母掉頭就走

1人掌控145個帳戶！操作8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了

放開防疫後習近平首次發聲　稱要「最大程度守護人民生命」

拚過頭！35歲設計師染疫仍加班工作　2天後變「白肺」血氧剩50%

陸大城市感染率「春節後將達80%」　張文宏憂農村大面積感染

回歸低調？　陸新任外長秦剛稱「將構建新型國際關係」

中正靜安雲交流　相約明年線下見

大量買俄能源表支持？　時殷弘：中方始終公正「反對」使用核武

零食放椅子吃不到！地上「肉丸子」氣噗噗癟嘴　爸笑：眼睛濕濕的

男偶像爆「在《創造營》遭性騷擾」！　選手半夜鑽上他床：我硬了

蕭敬騰4華服跨年嗨唱雙舞台！　親吐2023演唱會計畫

開保時捷回家拜年趁這次　300萬凱燕休旅車...高雄分署1／4拍賣

人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單求償百萬...獲賠「驚人金額」

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

妻懷3寶！渣夫顧超商吃打工妹　泡「愛的咖啡」：來找我愛愛

南韓KF-16戰機墜毀！12年前「沒裝1顆螺帽」釀禍　引擎沒油慘摔機

李縉穎出任竹市黨部主委「拉郭卡侯」？　朱立倫駁：絕不可能卡任何人

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

大陸熱門新聞

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

1人掌控145個帳戶！6億進袋下場慘了

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

華為智慧手表綁火腿上　竟測出血氧、心跳

他突聽到「哼哼聲」！見床上血跡：怎和哥說…

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

母臥病20年　男怒吼：怎還不死？

小4時埋白酒！男子16年後挖出一看傻了

35歲設計師染疫仍加班　慘變「白肺」

中正靜安雲交流　相約明年線下見

母將嬰兒當玩偶　「臉朝地」狠摔路上

赴約酒店聊案情！白皙妹控警猥褻「被關精神病院2個月」

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

更多熱門

相關新聞

世田谷滅門案22年未破　91歲母祭466萬賞金

世田谷滅門案22年未破　91歲母祭466萬賞金

日本東京都世田谷區上祖師谷2000年前12月底發生兇殺案，宮澤一家4口慘遭滅門，到現在已經滿22年，遲遲未能破案，但警方仍然不放棄，呼籲外界提供線索，而91歲媽媽也祭出2千萬日元（約466萬新台幣）賞金，希望能夠盡速破案。

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

百斤女告同事性騷！當庭量體重…誣告囚半年

百斤女告同事性騷！當庭量體重…誣告囚半年

墜谷重傷！她靠「Find My iPhone」順利獲救

墜谷重傷！她靠「Find My iPhone」順利獲救

男友嫌身材逼隆乳　她心寒放生！

男友嫌身材逼隆乳　她心寒放生！

關鍵字：

周刊王猥褻江西省精神病院

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面