「亡父明牌」顯靈！男聽爸爸的話買彩券　幸運中135萬

▲美國男子透過通靈者得知，已故父親給他報明牌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人都希望靠彩券一夜致富，雖然只是夢想，但也有願望成真的案例。美國馬里蘭州華盛頓郡就有一名55歲男子，透過通靈者得知，已故父親報給他「明牌」，結果幸運贏得44000美元（約135萬新台幣），而獎金的用途也曝光了。

據《每日星報》報導，男子韋齊（Wezzie Brunswick，化名）在11月18日當晚購買的彩券，贏得了大獎，之所以會買，是一名通靈者告訴他，那是2年前去世父親的願望，「我的父親對樂透彩券相當狂熱」，選擇的數字是重要的日期，像是生日之類的，然而這些「父親給的數字」並沒有中獎，因此他隨便選了5個號碼，沒想到中了4碼，獲得獎金44000美元。

▲韋齊自己隨便選了5個數字，幸運中了44000美元。（示意圖／翻攝自pexels）

韋齊打算將部分獎金投入造車，這是他30多年來一直熱衷的興趣，其他則計畫為自己和愛人創造更美好的未來。他興奮表示，可以還清孩子們的學貸，「我們不再需要抵押貸款，讓2023年有個好的開始」。

事實上，韋齊在遇到通靈者前，就對彩券十分狂熱，甚至2017年買的彩券，還贏得50000美元（約153萬新台幣）獎金。另外據《人物》雜誌報導，男子自中獎消息公布以來，就一直化名為「Wezzie Brunswick」，一直不願意公布真正的姓名。

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