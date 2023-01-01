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桃園市元旦寶寶比去年少26個！這家醫院出生人數最多

▲桃園元旦寶寶新春添喜氣，這家醫院出生人數最多。（圖／衛生局提供）

▲宏其婦幼醫院出生的元旦寶寶（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局1日表示，桃園112年元旦寶寶，迄目前分別為男寶寶22人、女寶寶24人，包括1對龍鳳雙胞胎，目前待產29人，較去（111）年101人可能減少26人，其中6位寶寶在宏其婦幼醫院出生，是目前接生數較多的醫院，為元旦佳節新春添喜氣！

衛生局副局長蘇柏文表示，為提升孕產婦（兒）健康照護品質及減輕準爸媽負擔，桃園持續提供健康幸福家庭補助、生育及育兒等多項津貼與福利措施，推動母嬰哺育政策及母嬰親善推廣，讓市府成為婦幼重要支持力量。

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▲桃園元旦寶寶新春添喜氣，這家醫院出生人數最多。（圖／衛生局提供）

▲敏盛醫院出生的元旦寶寶（圖／衛生局提供）

另為擴大服務對象，健康幸福家庭補助計畫孕前健康檢查項目於112年1月1日起，調整補助對象為設籍本市且尚未生育第1胎民眾（或配偶設籍於本市之民眾），以提升育齡婦女與配偶生育意願，讓媽媽與寶寶受到更完善周全的照護，一起顧好下一代。

為推動婦幼善好政策、桃園好孕好養，從女性、幼兒角度出發，全面支持女性的職涯發展，讓幼兒健全成長。112年積極優化婦幼健康照護工作，除提供中醫助孕養胎調理、孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕期母血唐氏症篩檢及新生兒先天性代謝異常疾病篩檢等健康幸福家庭補助福利措施。

衛生局呼籲，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家及每個家庭的寶，市府會持續推動及精進生育及育兒環境，提供孕產婦（兒）健康照護、0歲至7歲兒童健康檢查、推廣新住民孕產婦健康諮詢服務及提升母乳哺育支持環境等，讓產婦健康孕育下一代，打造桃園成為一座友善生育環境的幸福桃花園。

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