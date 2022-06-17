水果控看過來！今年產量大減　玉井芒果冰1碗飆破200元

▲今年台南芒果著果情形不佳，產量減少2成，造成台南玉井知名芒果冰漲價了，不過消費者還是非常的捧場，大啖芒果冰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井知名芒果冰漲價了，1碗一口氣漲20元，外帶就要１碗210元，據了解，台南市芒果今年著果情形不佳受損嚴重，芒果產量少所以價格提升，加上煉乳等相關食材等原物料價格也提升，業者表示漲價真的是不得已！

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台南號稱「芒果之鄉」，每年一到芒果季，各種芒果紛紛出籠，愛文、海頓、金鍠…，又香又甜的芒果，總是讓消費者食指大動．尤其是玉井盛產芒果，每年一到夏天芒果產季，玉井街頭的「芒果冰」更是民眾消暑的「冰品」，冰磚削成碎冰，上面加上片片甜美的芒果果肉，淋上香甜的煉乳，吃在口中、甜在心中，這種滋味不但消暑更是銷魂。

但今年的玉井芒果冰卻「漲價了」！小碗的一口氣漲20元，外帶一碗就要210元，但買氣不減，冰店內仍「高朋滿座」，消費者還是坐得滿滿的。





有業者表示，他們都是隨著原物料廠商調漲才漲，不是一次調漲；但也有業者抱著薄利多銷的想法不漲價，雖然今年芒果貴又產量少，因疫情衝擊經濟不佳，還是決定不漲價。





據了解，2022年2-3月連續低溫及降雨，導致台南市芒果著果情形不佳，受損損害程度達20％以上，損害程度還達到災損救助標準，被農委會列入現金救助及低利貸款災區，所以芒果比起往年量少價揚，應是玉井芒果冰漲價的主因。