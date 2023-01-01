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元旦搶好運！紫南宮錢母排隊人龍7公里　國中女抽到金戒指

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投竹山指南宮今（1）日早上9點發放錢母，還加碼前4168位民眾，將有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋，最大獎是金戒指，吸引許多民眾前來排隊，據主辦單位初估，排隊人龍約7公里。而排隊第一名的紀先生，早在2022年12月28號就來排隊，他抽到琉璃項鍊，對於結果相當滿意。

▲南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

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▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

紫南宮主委莊秋安表示，今年來排隊拿錢母的人潮眾多，初估排隊人龍長約7公里，今年加碼的金雞蛋比往年多一倍，祝大家都能拿大獎，而今年最大獎是5只金戒指，雖然換算黃金市價約只有1萬5千元，但金戒指是用土地公的金牌打造，能夠帶來好運，是無價之寶。

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

一名第一次來排隊的小姐表示，她來之後，發現場面好可怕，她以為只有她是瘋子，沒想到大家都一樣，有老人、有小孩、有坐輪椅的、還有坐娃娃車的。另一名女子表示，她每年都來排，想要集齊12生肖的錢母，加上這次兔年的錢母，就只剩下2個就能集滿了。

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

彰化3名阿嬤表示，他們12月28號就來了，但當時前面已經有不少人排隊了，其中一名阿嬤說，她已經排了12年，來這邊很開心，老人在家也沒事，所以來紫南宮排隊湊熱鬧。一對高雄夫妻表示，他們是虔誠的信徒，這次12月29號就來排隊了，下雨時就躲到車裡休息。

來自南投名間鄉的紀先生，從12月28日就騎摩托車過來排隊，拔得頭籌，他這幾天晚上都睡在紫南宮休息站的椅子上，需要梳洗時，就到紫南宮附設的「7星級廁所」做簡單梳洗。他表示自己過去身體不好，向紫南宮神明祈求後，身體奇蹟好轉，因此心存感恩，特地前來還願。紀先生為第一名抽取金雞蛋的人，他最後抽到琉璃項鍊，他表示雖不是抽到最大獎，但這樣的結果也讓他感到很滿意。

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲紀先生提早4天來排隊，成為排隊的第一名。（圖／記者高堂堯翻攝）

來自彰化員林市黃姓女子幸運抽到大獎金戒指，滿臉盡是笑意，她表示她排隊差不多有10年了，這次排之前還特別拜拜，請求土地公、婆賜給她好運，想不到真的抽到金戒指，讓她開心到不行。另一名14歲國中生同樣也幸運抽到戒指，她和父母連續9年從高雄來紫南宮排隊，這次中獎，讓他們家都感到很開心。

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃女幸運獲得大獎金戒指。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

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