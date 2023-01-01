快訊／今增20死！本土+25270　較上周日增43%

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增25,386例COVID-19確定病例，分別為25,270例本土個案及116例境外移入；另確診個案中新增20例死亡(其中1例為境外移入個案)，指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日多7,650例，增加約43%。

指揮中心表示，今日新增之25,270例本土病例，為11,406例男性、13,840例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,334例)，臺中市(3,419例)，臺北市(2,860例)，桃園市(2,728例)，高雄市(2,398例)，臺南市(2,053例)，彰化縣(1,145例)，新竹縣(896例)，新竹市(765例)，苗栗縣(549例)，屏東縣(475例)，雲林縣(462例)，基隆市(418例)，南投縣(373例)，嘉義縣(330例)，宜蘭縣(328例)，花蓮縣(217例)，嘉義市(205例)，金門縣(126例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(4例)。

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▲1/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月23日至12月29日，死亡日期介於12月23日至12月29日。

指揮中心說明，今日新增116例境外移入個案中，為56例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(2例)，印尼、泰國及新加坡(各1例)，另111例感染國家調查中。入境日期介於去年12月1日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,806,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,932,635例排除)，其中8,872,746例確診，分別為40,307例境外移入、8,832,385例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,273例COVID-19死亡病例，其中15,255例本土，個案居住縣市分布為新北市2,972例、臺北市1,656例、臺中市1,631例、高雄市1,509例、臺南市1,138例、桃園市1,126例、彰化縣968例、屏東縣592例、雲林縣500例、南投縣495例、苗栗縣421例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市262例、新竹縣254例、臺東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另18例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲1/1本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）