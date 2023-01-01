「蒙脫石散」登微博熱搜第一！網嘆2023從搶藥開始：已經買不到了

▲「蒙脫石散」藥品名稱 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情爆發後出現嚴重缺藥問題，如今除了布洛芬、連花清瘟等藥物外，「蒙脫石散（Diosmectite，商品名稱為思密達）」今（1）日登上微博熱搜第一，已經出現大缺貨，網友感嘆「2023年的第一天從搶藥開始」。

微博博主「朱海嶠醫生」發文稱，「蒙脫石散」莫名其妙登上熱搜第一的理由，是近期全球各地發現XBB變種毒株，除了發熱、喉嚨痛、流鼻涕以外，感染者還會出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀。

「朱海嶠醫生」提醒，很多人把「蒙脫石散」錯誤地理解為止瀉藥，其實它並沒有止瀉作用，有的是粘附病毒的作用。

網友紛紛熱議道，「一大早已經買不到蒙脫石散了，為什麼總是搶呢？ 2023年的第一天從搶藥開始」、「真服了，我都想去開藥店了」、「我也去藥店買了，最後兩盒。新年第一天為父母備藥，也是服了」。

為因應缺藥問題，除多家藥廠加班加點生產外，大陸國家藥監局近日發布消息稱，已經應急附條件批准默沙東公司新冠病毒治療藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）進口註冊。至此，大陸國內市場「新冠特效藥」增加到4種，目前市面上的「新冠特效藥」新藥已經達到8種。