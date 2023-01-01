助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

▲幫助弱勢學生就學，教育部推動「學校教育儲蓄戶」計畫。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為幫助經濟弱勢學生安心就學，教育部國教署推動「學校教育儲蓄戶」計畫，111年度網站瀏覽人次約264萬人次，學校刊登於網站共計4386筆案例，有高達83.74％的案例已獲得捐助，捐款金額逾1.6億元，足見社會各界與民眾對弱勢學生的關懷。

教育部國教署指出，截至111年全國已有3288所國中小、410所高中職及3所大專院校，共3701所學校加入，並透過「學校教育儲蓄戶網站」向外界募款，讓經濟弱勢或遭逢變故的學生，就學路不中斷。

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國教署說明，「學校教育儲蓄户」捐助對象為校內低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或其他特殊狀況等，導致無法順利接受學校教育的經濟弱勢學生。而捐助項目包括雜費、代收代辦費、餐費或教育相關的生活費用。學校若發現校内有需要協助的學生，可透過「學校教育儲蓄戶網站」刊登案例，讓捐助者即時提供必要協助。

國教署說，苗栗縣某偏鄉國小，因當地家長大多務農或打零工維生，學生多為隔代教養、新住民或單親家庭子女，家中經濟能力有限，無力支付教育相關費用，校方在111年度加入教育儲蓄戶計畫，透過網站公開勸募，幫助學生就學無後顧之憂。

國教署表示，「學校教育儲蓄戶」網站去年起陸續進行改版及介面優化，包含全新響應式網頁設計、「愛心車」及資安防護等功能，希望有更多善心民眾響應。相關訊息歡迎至「學校教育儲蓄戶網站2.0」查詢。