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欠百教職員2個月薪水！2億元到位　明道大學：1／2日一定給　

▲明道大學爆發薪資爭議。（資料圖／民眾提供）

▲明道大學爆發薪資爭議。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年9月被教育部私校退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，再傳欠薪爭議，上百位教職員指控，校方之前承諾保證要在本周六前，也就是今天(12/30)會匯入薪資，尚未收到積欠2個月薪資，校方表示，籌募到的2億元資金今天下午到位，由於明天開始元旦3天年假，教職員工下周二(1/2)一定能領到薪水。

彰化縣內除了彰師大還有大葉大學、建國科大及中州科大(停招)等3間私立大學，明道大學積極辦學，上學期有超過百名國際學生畢業留在台灣工作，也是全國唯一農機租賃點，但受限於少子化影響，已連續3年新生註冊率不到6成，今年9月被教育部私校退場審議委員會列為專輔學校，如今再爆薪資爭議，無疑是雪上加霜。

▲明道大學為全國唯一農機租賃點。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲明道大學為全國唯一農機租賃點。（圖／記者唐詠絮翻攝）

以往明道大學在招生國際學生表現相當地亮眼，但近年受限教育部規範，無法獨招及招收國際生，註冊率持續下滑，今年學生總人數有1723人再加上受限於專輔的限制，學校原本依賴收益的多項業務無法順利推展，因而資金確實較為緊縮。

這也使得校內100多名教職員工，至今已經有2個月沒有領到薪資，校內一名資深教職員工表示，這2個月沒有薪資入帳，家裡還得負擔貸款、還有大大小小開銷，希望學校這次能如實發放，至少讓大家能過年。

校方表示，在董事會的大力持續支持下，董事會已順利籌措到2億元挹注校務長期運作資金，另外董事會本週更是積極籌措到可供學校短期運作的資金，校務運作資金已無虞，下周二將完成薪資撥付，不會影響本校教職員工權益。

▲明道大學為全國唯一農機租賃點。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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