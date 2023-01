5寶媽遭集體性侵肢解！　多男洩慾後「斷頭割乳又剝皮」淪碎屍

▲ 女子遭多名男子集體性侵後殺害分屍。(示意圖/取自免費圖庫123RF)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴基斯坦發生一起驚悚事件,一名5寶媽遭一群男子集體性侵,而他們逞慾後竟殘忍殺害這名女子並加以分屍,全身肢解成多塊後丟棄,案情曝光後點燃眾怒。警方已經著手調查,但至今未逮捕任何嫌犯。

根據《鏡報》,42歲女子迪亞.比爾(Diya Bheel)來自巴基斯坦少數民族比爾族(Bheel或Bhil),喪夫後獨自養育5名子女,近日驚傳遭人集體性侵後殘忍殺害。

一群男子洩慾後將她殺害,以利器肢解屍體,砍下頭部和乳房,將頭骨和肋骨切成多塊,還剝下她頭部的皮膚,並將屍塊都丟棄於信德省一座麥田,但未加以掩埋,而是完全暴露在田地上。

I am devastated by getting details on the case. Three days ago, in Sanghar Diya, Bheel was decapitated; brutal murder after being raped.



The police have not filed FIR, and no person in the Sindh govt or Human Rights orgs bother to speak about it.



Hindus never matter to state.