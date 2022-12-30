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男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞

▲▼男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞。（圖／翻攝曾憲莫IG）

▲男演員曾憲莫認為，「保護好自己，不然被性侵就是他X活該」。（圖／翻攝曾憲莫IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

曾出演電影的男演員曾憲莫U.mo日前在個人IG發出限時動態，呼籲女生要保護好自己，「不然被性侵就是他X活該，對，就是活該」，引起網友討論。對此，曾憲莫30日發文，以女性友人的經歷訴說自己的觀點，並針對「活該」兩字道歉，「用詞比較激烈而已 不代表我不認同自己的觀點」。

曾憲莫日前在個人IG發出限時動態，內容提及「在這邊跟各位女生講一下，性侵的定義就是『妳不要，他還是硬上』。所以拜託不要覺得妳的每個『不要』都能讓對方停手，妳以為妳是狗卷嗎？保護好自己，不然被性侵就是他X活該，對，就是活該」。

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一名女網友在網路論壇《Dcard》以「女生被性侵是活該？？」為題PO出該則貼文的截圖表示，她不敢相信2023年還可以年輕男性口中聽到如此沙文主義的言論，許多被性侵女性因天生體能不及男性，從頭到尾都反抗失敗，「什麼叫活該，看了真的很生氣！」

網友看完紛紛留言，「什麼叫保護自己不被性侵？可以具體舉例嗎？性侵本就不該發生」、「誰不知道要保護自己==什麼無腦發言」、「身為未成年就被性侵的我，看到這種d能（低能）的想法感到無言」。也有人贊同，「不把自己暴露在危險的環境當中，別人哪有機會」、「閱讀能力有待加強。先不論內容對錯，僅就內文大意來看『保護自己，否則被性侵就是活該』很明顯他想講『不保護自己活該』而非『被性侵活該』」。

▲▼男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞 。（圖／翻攝曾憲莫IG）

▲曾憲莫事後針對「活該」兩字道歉，認為用字詞過激，但依然堅持自己的觀點是正確的。（圖／翻攝曾憲莫IG）

對此，曾憲莫也在個人IG發出長文回應。他先為語意表達不明確道歉，強調並非表達「女生被性侵就是活該」這種糟糕的言論，而是探討「自我安全意識」。

曾憲莫舉例，他一位女性朋友跟一名恐怖情人交往後決定分手，但男方卻扣留女生要去跨年的車票，要求女生一起跨年、過夜完再分手。沒想到，他苦勸女性友人2、3小時，對方還是認為只要說「不要」就可以拒絕，「最後選擇畢竟在她，我也不知道還能做什麼，她如果真的還是去了，真的被性侵了，我除了很心痛、很憤怒以外，可能…也只能說她活該。畢竟成年人必須為自己的行為負責」。

曾憲莫認為，就跟詐騙宣導一樣，很多都是宣導過千百萬遍的基本觀念，但仍有人被騙，「我不敢講活該了啦…但真的可以多加注意一下，這些基本的安全概念，雖然也無法讓人不被性侵，但至少不會讓人這麼容易就得逞，我要表達的大概是這個意思。最後，真的在（再）替我自己第一篇限動偏激的用詞感到抱歉。」

但仍有部分網友不買單，「安全意識薄弱就活該？」「但很明顯的不是所有事情都可以用保護自己解決的，怎麼樣才叫夠有保護意識？你就是在要求一個完美受害者，但你不願承認而已」。

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