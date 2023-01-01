獨家／扛「超殺法寶」排紫南宮錢母！　人妻樂曝：領完就中獎了

▲原PO老公扛電視去排紫南宮錢母。（圖／網友張芊卉提供）

記者朱祖儀／綜合報導

南投竹山紫南宮今（1）日早上9點在龍轉好運道處發放招財錢母，吸引許多民眾提前到現場排隊，但沒想到有人竟然扛了電視到現場，形成相當特別的畫面。該名女網友受訪時透露，當初是為了殺時間才會帶著電視去，排了整整8小時才領到錢母，但也意外得到小確幸，買了刮刮樂馬上幸運中獎。

張姓女網友在臉書發文透露，自己和家人在今日凌晨殺到南投紫南宮排錢母，為了消耗時間，老公直接帶了電視機到現場，讓她看了也忍不住笑說「我老公要不要這麼殺」。文章曝光後，親友紛紛留言表示「太專業了」、「你們真的厲害了」、「超級熱血」、「你們應該是全台排隊帶電視第一人」、「應該排隊排很長」、「哇酷耶」、「太帥了」。

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原PO接受《ETtoday新聞雲》訪問，透露她和老公是開店做生意的，昨晚還有營業，晚上8點打烊後從基隆先到樹林興仁夜市跨年，才出發到紫南宮。為何想要帶電視機到現場排隊？她表示因為追劇比較不會想睡覺，時間也過得比較快，半夜3點抵達現場排隊，一直到早上11點才拿到錢母，共花了整整8小時。

原PO透露，上次到紫南宮排錢母是10年前了，當時她懷著第2胎，帶著大女兒到現場排蛇年的紀念幣。今年因為是兔年，剛好老大屬兔，所以原本全年無休的他們就決定讓店鋪休息一天，一起到紫南宮排兔年的錢母。

▲原PO順利領到錢母。（圖／網友張芊卉提供）

原PO指出，早上8點多本來想要去隊伍尾端幫朋友拿號碼牌，但因為人潮過多，沒有幫忙拿到。她當時帶著小女兒走了整整一圈，先去上廁所再回到原本的位置，沒想到花了1個多小時才走到，「看完整圈排隊人潮跟辛苦的工作人員」。她也說半夜到現場時，發現田地裡面滿滿都是帳篷，沿路也都是椅子，人潮相當可怕。

▲現場排隊的人潮相當驚人。（圖／網友張芊卉提供）

不過拿到錢母後也有小確幸，原PO表示，領到錢母後馬上去買刮刮樂，本來只是想要做公益，沒想到就幸運中獎，買200元中了1000元，同時希望另外買的彩券也能夠中大獎，讓她和老公能夠好好休息。

紫南宮一直深受信徒愛戴，每年發放的錢母都吸引許多民眾前去排隊，今年加碼前4168位民眾有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋，其中最大獎是金戒指。此次排隊第一名的是來自南投名間鄉的紀先生，他從2022年12月28日就來排隊，這幾天晚上都睡在紫南宮休息站的椅子上。他表示，這次是第一次來排隊，沒想到就拔得頭籌取得第一名，心裡非常高興，覺得兔年的錢母可以讓他今年獲得好運。