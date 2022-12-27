南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投竹山紫南宮一直深受信徒的愛戴，而每年元旦發送的錢母，也廣受信眾的歡迎，指南宮將在明（2023）年1月1日早上9點在龍轉好運道處發放招財錢母，土地公錢母，希望帶給信眾祝福，讓信眾在過年祈福用，或讓信眾當成平安信物隨身攜帶，讓土地公為信眾們帶來開運、平安、富貴。

▲南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

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▲南投竹山紫南宮。（圖／記者高堂堯攝）

竹山紫南宮建廟於清朝乾隆10年（西元1745年）至今已有278年歷史，主祀神為土地公福德正神，「主祀神」亦稱「主神」，是紫南宮主要奉祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右側有石頭公與土地公婆為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教上之從屬關係，僅是紫南宮廟內同為祭祀之神。

紫南宮主委莊秋安表示，紫南宮錢母以每年生肖做為設計構念，在傳統俚俗語有，鼠年興、牛年壯、虎年猛、兔年強、龍年飛…等俚語，因此，金兔年祝福大家能慢慢恢復以往的繁盛榮昌，而本次錢母主題為「蹲兔跳耀」，銅幣鍍上純金、純銀顏色，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩有發財之意，圖騰則以土地公聖像、玉兔及牡丹花作為設計主軸，運用代表富貴的牡丹花為襯底，旁再佐以兩個金元寶，金、銀錢母正面再鑲嵌上印有土地公聖像。

莊秋安指出，金兔年錢母分為金幣、銀幣並以單枚錦袋分裝，而精裝組則以金兔造型再鑲嵌上金、銀兩枚錢母合成套組。金兔年錢母不僅迎春開新運還能好運成雙。紫南宮希望金兔年能帶給所有信眾們，不管在工作、事業、家庭上所有的努力，皆能順利、平安。

紫南宮表示，今年仍依據疫情指揮中心指示，雖不強制要求信眾於開放空間戴口罩，但進入宗教祭祀場域仍應戴口罩。莊秋安呼籲信眾，要配合防疫規定，戴口罩保護自己也保護家人，共同努力建立安全福氣圈而不是防疫圈。

因為疫情影響前兩年發放活動，廟方今年將發放數量加倍，現場也會安排兩條動線，讓9點以前排進隊伍的民眾都能領到，而前4168(諧音是一路發)位民眾，將有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。



金雞蛋之福氣兌換卷內容如下：



金戒指：

2錢戒指5只。

1錢戒指20只。



現金：

現金2000元100包。

現金1000元100包。



精裝組套幣：

鼠年福氣套幣精裝組275組。

牛年套幣精裝組750組。

虎年套幣精裝組1000組。

兔年套幣精裝組300組。



項鍊：

牛年福氣項鍊500條。

兔年發財項鍊500條。

金兔年福氣金錢母618個。