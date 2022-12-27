　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投竹山紫南宮一直深受信徒的愛戴，而每年元旦發送的錢母，也廣受信眾的歡迎，指南宮將在明（2023）年1月1日早上9點在龍轉好運道處發放招財錢母，土地公錢母，希望帶給信眾祝福，讓信眾在過年祈福用，或讓信眾當成平安信物隨身攜帶，讓土地公為信眾們帶來開運、平安、富貴。

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南投竹山紫南宮。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投竹山紫南宮。（圖／記者高堂堯攝）

竹山紫南宮建廟於清朝乾隆10年（西元1745年）至今已有278年歷史，主祀神為土地公福德正神，「主祀神」亦稱「主神」，是紫南宮主要奉祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右側有石頭公與土地公婆為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教上之從屬關係，僅是紫南宮廟內同為祭祀之神。

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

紫南宮主委莊秋安表示，紫南宮錢母以每年生肖做為設計構念，在傳統俚俗語有，鼠年興、牛年壯、虎年猛、兔年強、龍年飛…等俚語，因此，金兔年祝福大家能慢慢恢復以往的繁盛榮昌，而本次錢母主題為「蹲兔跳耀」，銅幣鍍上純金、純銀顏色，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩有發財之意，圖騰則以土地公聖像、玉兔及牡丹花作為設計主軸，運用代表富貴的牡丹花為襯底，旁再佐以兩個金元寶，金、銀錢母正面再鑲嵌上印有土地公聖像。

莊秋安指出，金兔年錢母分為金幣、銀幣並以單枚錦袋分裝，而精裝組則以金兔造型再鑲嵌上金、銀兩枚錢母合成套組。金兔年錢母不僅迎春開新運還能好運成雙。紫南宮希望金兔年能帶給所有信眾們，不管在工作、事業、家庭上所有的努力，皆能順利、平安。

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

紫南宮表示，今年仍依據疫情指揮中心指示，雖不強制要求信眾於開放空間戴口罩，但進入宗教祭祀場域仍應戴口罩。莊秋安呼籲信眾，要配合防疫規定，戴口罩保護自己也保護家人，共同努力建立安全福氣圈而不是防疫圈。

因為疫情影響前兩年發放活動，廟方今年將發放數量加倍，現場也會安排兩條動線，讓9點以前排進隊伍的民眾都能領到，而前4168(諧音是一路發)位民眾，將有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）


金雞蛋之福氣兌換卷內容如下：


金戒指：
2錢戒指5只。
1錢戒指20只。


現金：
現金2000元100包。
現金1000元100包。


精裝組套幣：
鼠年福氣套幣精裝組275組。
牛年套幣精裝組750組。
虎年套幣精裝組1000組。
兔年套幣精裝組300組。


項鍊：
牛年福氣項鍊500條。
兔年發財項鍊500條。
金兔年福氣金錢母618個。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

市占率100%！「佳糖維膜衣錠」驗出致癌不純物　120萬顆限期回收

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

司法史上首次！國民法官新制明年元旦上路　中華郵政發行紀念郵票

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

市占率100%！「佳糖維膜衣錠」驗出致癌不純物　120萬顆限期回收

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

司法史上首次！國民法官新制明年元旦上路　中華郵政發行紀念郵票

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

支持每人發2萬　阮清華「還稅於民要再舉債」說不通

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

陸客明年1／8起能出國玩！亞洲3國成首選　機票搜尋量大漲850%

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

開心抱毛孩...下秒大便在身上　潔癖阿公崩潰吶喊：那A安捏!!!

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

「文化成年禮」1200元3月開放領取

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲

更多熱門

相關新聞

陸漁船新竹外海沉沒僅1漁工獲救！2死1失聯

陸漁船新竹外海沉沒僅1漁工獲救！2死1失聯

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，在昨（26）日接獲新竹外海有中國大陸漁船翻覆、漁工落海的救援任務，立即派遣UH-60M黑鷹直升機執行任務，獲報約1小時後抵達，發現1名漁工，嘗試吊籃吊掛，漁工馬上游向吊籃順利獲救，另外仍有3名漁工失聯。台中海巡艦隊則在今（27）早尋獲2具遺體，仍有1人失聯。

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

小事吵架妻開門跳車　驚險畫面曝光

小事吵架妻開門跳車　驚險畫面曝光

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊

關鍵字：

南投竹山紫南宮錢母兔年影音

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面