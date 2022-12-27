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排隊小吃店遇陌生男併桌　他拒絕被朋友說「沒同理心」：我錯了嗎

▲▼小吃店,麵店,小菜,飲食,食品安全,消費,物價（圖／記者張一中攝）

▲熱門小吃店遇陌生男併桌，他拒絕卻被朋友認為「做錯了」...（圖／記者張一中攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友25日中午到一家小吃店用餐，但店內客滿，他排隊一陣子才入座，怎料吃到一半，一名陌生男子突然坐下，準備與他同桌用餐。當下他拒絕併桌，雙方爆發衝突，直到老闆前來緩頰，事件才化解。不過，他事後跟朋友抱怨此事，朋友卻覺得雙方都有錯，讓他不禁想詢問廣大網友「我的想法有問題嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，當時小吃店客滿，要排隊等座位，結果他吃到一半，突然有一名陌生男子問都沒問，就直接坐下與他同桌。當下他立刻表明不想跟陌生人併桌，但陌生男子反問「為什麼不行？」

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原PO當場解釋，「一來我不想，二來店家沒有要求強制併桌，三來疫情關係我不想跟陌生人面對面這麼近吃飯」。陌生男子聽完後，仍堅持就是要坐這個位置，還嗆聲「不然你請老闆或衛生局的人來！」

老闆聽到2人爭執，上前告知店內確實沒規定必須併桌，請陌生男子稍等其他座位，但男子還是不願意走，直到老闆再三保證會馬上「喬」出一個位置，男子才心不甘情不願地站起來。

原PO說，本來這件事也沒大不了，但他當天下午跟異性朋友抱怨此事時，對方卻認為兩邊都有錯。朋友說，如果是她，就會體諒店家用餐時間沒位置，接受陌生人併桌。不過，原PO認為，店家沒有規定強制併桌，即便併桌是體諒店家，也非義務，他只是維護他的用餐權益。

原PO表示，店面約有25張方形四人桌，沒有1、2人的小桌，所以他不覺得朋友的想法有錯，也能理解同理心的作法，但這不代表他的做法有問題，「他可以說我沒有同理心，但不能說我這樣做是錯的」、「被朋友說我也有問題，這邏輯讓我卡一整晚...」

許多網友看完紛紛表示，「禮貌問題，至少先問一下能不能一起坐」、「疫情，我也拒絕併桌」、「既然店家也沒有強硬要坐滿併桌，就沒有問題」、「就算沒疫情，我看著對面的人吃飯都覺得不自在」、「沒有對錯，但你可以假裝咳嗽說你感冒...如果對方不介意的話」。

不過，也有人持不同看法，「選擇內用還怕染疫？」、「沒強迫併桌也沒有說不能併桌」、「我反問，併桌會影響到你的什麼消費權益？」、「在台灣，一般便當店、小吃店、麵攤等，人多本就會併桌，這是國人習慣，你不能接受就到高級餐廳去」、「你可以維護權益不同意別人併桌，但你也影響店家做生意，變成你有問題了！」

對此，原PO回覆，他今天糾結的點是，他不想併桌，所以選了一間不會強制併桌的店，假如店家今天有這樣規定，他又不配合，那才是他有問題，正因為不會強制併桌，他才去用餐，「舉個例子，你今天去一間Buffet，是因為餐廳廣告說有螃蟹吃到飽，結果到場才被告知沒有了，你的想法是？螃蟹不就是你原本選擇這間餐廳的原因嗎？」

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