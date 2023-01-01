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元旦上半天「國道防7處地雷路段」　好走時段出爐

▲▼國5今上午9時前時速可維持60到70公里。（圖／翻攝高速公路即時路況）

▲國5今上午9時前時速可維持60到70公里。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天(1/1)元旦，也是連假第2天，高公局預測今將出現旅遊車潮，車流量將是平常1.3倍，國道全天將有14處易塞路段，其中上午有7處地雷，國5北上恐怕從上午11時塞到午夜24時，高公局建議，西部國道南下可趁中午前出發，北上趁上午；國5南下改17時後、北上趁上午9時前。

今日（1/1）為元旦連續假期第2日，今日0到5時交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.5倍，截至7時，交通量為11.7百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，不過車流預期將越晚越多，預估今日交通量為113百萬車公里。

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高公局預判，今日上午國道有7處易壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

▲▼元旦疏運措施。（圖／高公局）

▲元旦疏運措施。（圖／高公局）

今日相關疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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