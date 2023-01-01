新竹縣元旦升旗典禮　楊文科：湖口生命園區爭議會誠心溝通

▲新竹縣元旦升旗。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

今天是2023年元旦，同時也是新竹縣長楊文科成功連任後的首次升旗，他在「新竹縣各界慶祝112年元旦升旗典禮」致詞表示，今年施政重點，包含「五支箭、十大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫」，同時也表示，對於日前湖口生命園區的陳情，會好好檢討，誠心溝通。

新竹縣長楊文科說今年是承擔與躍升的關鍵年，除了重啟竹竹苗及科學園區等跨域合作平台，並將承辦全國中等學校運動會，2023世界客家博覽會新竹縣也會積極參與，面對會場湖口生命園區的陳情，他也親自接下陳情書，強調會傾聽鄉親提出的問題，好好的檢討、研商，好的建議會納入參考，若有誤解的部分也會說明，相信只要誠心溝通，一定會得到支持！

▲楊文科縣長在致詞時提到，針對湖口生命園區爭議，會好好檢討與誠心溝通。

楊縣長也指出，今年的施政重點還有「五支箭、十大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫」等大型建設願景，與簡政便民及行政革新措施，將要求簡化不必要的會簽、文書作業及行政流程，避免「淤泥效應」造成行政效率低落的情況發生。他表示，連任後將持續落實「老中青幼通通照顧」，為新竹縣未來30年的榮景打拚，持續打造新竹縣成為「科技首都‧幸福竹縣」。

升旗典禮結束後，楊縣長及各界貴賓在府前廣場(縣政六路)鳴槍，啟動元旦健走活動，超過2500位民眾以健走3.5公里為新的一年拉開序幕，走完全程還領到應景的可愛兔兔帽，歡樂氣氛洋溢。楊縣長說，新竹縣是全國最愛運動的城市，上任以來重視體育發展，除了增建運動場館也積極培育優秀選手，落實體育運動的紮根。