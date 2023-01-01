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恐怖影片！老虎背襲狠咬頸部致命處　馴獸師下場曝

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利日前發生一起馬戲團老虎咬人事件，31歲馴獸師歐爾菲（Ivan Orfei）遭老虎咬腳扯倒在地後，脖頸致命處又遭狠咬，傷口極深，所幸送醫後逃過死劫，由醫師判斷情況無礙後出院。

▲▼老虎偷襲馴獸師。（圖／翻攝推特）

▲老虎偷襲馴獸師。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，事發地點位於義大利萊切（Lecce），馴獸師歐爾菲於2022年12月29日晚間與老虎進行表演。事後曝光的影片顯示，當時歐爾菲正專心指導其中一隻老虎進行表演，另一隻老虎卻趁機靠近狠咬他的腿部。

老虎牢牢咬住歐爾菲，接著將他扯倒在地，跳上他的背後猛咬頸部，嚇得現場民眾紛紛驚叫，所幸他最終逃過老虎的致命攻擊。歐爾菲稍後被送往省立醫院急救，頸部、腿部和手臂都受到到重傷。

傷人的老虎之後被隔離並接受獸醫檢查，一度傳出可能因傷人事件遭到安樂死。歐爾菲將錯歸於自己，他說本就不該背對老虎，「是我的錯，牠只是想要玩而已」；馬戲團則表示，攻擊歐爾菲的老虎本就是馬戲團裡最難管理的一隻，但會繼續將牠留在團裡，不會給予安樂死，表演也會在幾天內恢復。

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