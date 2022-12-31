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76歲嬤戀上19歲鮮肉！甜蜜摸肚公開寶寶性別　網嚇瘋：還生得出嗎

@milina_gatta

It’s a

  Halo - Beyoncé

記者葉睿涵／綜合報導

義大利19歲小鮮肉朱塞佩（Giuseppe D'Anna）5月宣布戀上76歲女友，還秀出他求婚成功的浪漫影片，讓這段相差57歲的「嬤孫戀」爆紅。朱塞佩最近再扔出震撼彈，公開2人舉辦「寶寶性別揭曉派對」（Gender Reveal Party）的畫面，似乎暗指阿嬤女友已懷了他的孩子，嚇得不少網友直呼「怎麼可能」。

▲▼19歲的朱塞佩最近疑似與76歲女友共同孕育了一個女兒。（圖／翻攝自TikTok）

▲19歲的朱塞佩今年5月向76歲的女友求婚成功。（圖／翻攝自TikTok）

綜合外媒報導，TikTok擁有逾20萬粉絲的鮮肉網紅朱塞佩，自5月宣布成功向76歲的阿嬤女友求婚後，就不時在網上秀恩愛。2人不僅一起甜蜜出遊、配合節日換裝，還常常在公開場合旁若無人地接吻，引發不少網友質疑，朱塞佩可能是在炒作，或是貪圖女方的錢，才與阿嬤級女友交往，不過朱塞佩仍堅稱2人是真愛。

朱塞佩日前在TikTok上傳了一段影片，顯示他與女友在一個燈光唯美、裝飾了氣球的豪華場地舉辦「寶寶性別揭曉派對」。2人當時一起按下裝置後，後方的孕婦雕像亮起紫燈，顯示寶寶的性別為女，而朱塞佩當場與女友開心相擁，看起來非常幸福。

▲▼19歲的朱塞佩最近疑似與76歲女友共同孕育了一個女兒。（圖／翻攝自TikTok）

▲76歲的女友最近疑似懷了朱塞佩的女兒。（圖／翻攝自TikTok）

此前，朱塞佩也曾分享女友頂著巨肚照超音波的影片，而且他也在幾張照片中有撫摸女友肚子的動作，因此網友們懷疑，朱塞佩與女友可能共同有了一個寶寶，而這場派對的主人正是他們2人。

影片在網上曝光後，立刻吸引了眾多網友熱議，儘管仍有不少人為朱塞佩與女友感到高興，但留言區大部分的聲量都是質疑影片的可信度，他們紛紛表示，「這怎麼可能」、「朱塞佩的女友已經76歲了，她怎麼還生得出寶寶」、「這是造假吧」、「公開超音波的照片我才會相信她懷孕了」。

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