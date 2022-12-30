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義學者：義務役恢復一年　台灣防禦戰略一部分

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣義務役恢復1年役期，多國給予正面肯定。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳攸瑋羅馬29日專電

「蟻報」（Le Formiche）28日報導，義大利學者佩拉吉對「蟻報」表示，將義務役恢復一年的舉動是台灣防禦戰略的一部分，台灣改變對中國可能侵略的敘事方式很重要。

薩皮安札（Sapienza）大學教授佩拉吉（Stefano Pelaggi）認為，台灣總統蔡英文宣布將義務役恢復一年，目的在提高軍隊的水準，這與中國入侵的威脅有關。

佩拉吉接受「蟻報」採訪時指出，根據蔡總統談話，烏克蘭人民對俄羅斯侵略的抵抗被反覆提及，國民的愛國與捍衛主權行為並非巧合。2024年1月1日起，凡2005年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為一年。軍事訓練將完全修改，包括實彈演習、網絡戰、電子防禦等。役男薪資也會提高，以降低對社會的影響。

據「蟻報」28日報導，佩拉吉表示：「台灣此次兵役期限選擇不是來自華盛頓的壓力，而是來自有能力保證武裝部隊保持強大的需要，以及武裝部隊對保衛國家邊界的必要性認識」。

佩拉吉指出，蔡總統宣布將義務役恢復一年的背後決定，最重要且最有趣的部分在於對中國可能威脅的敘事方式改變。佩拉吉解釋：「到目前為止，所有政府通常都會避免提及針對可能被攻擊所做的戰爭努力，中國的威脅通常被描述為外交干預、選舉干預、政治干預或經濟脅迫，但從未被任何政黨描述為具體的入侵威脅。」

佩拉吉認為台灣已開始告訴自己，開始告訴全世界，台灣處於危險之中。佩拉吉說：「一年的義務役直接引入參與領土保衛的話語，這是過去未有的，這一點改變甚大，也許是因為烏克蘭人民的抵抗改變了如何面對戰爭的看法。」

佩拉吉表示，隨著蔡總統的談話和新指示，很明顯，抵抗必須作為一種戰略工具，要做到這一點，就必須從內部層面開始，首先是集體意識。國際外部支援是下一個層次。正如烏克蘭的情況一樣，可向烏克蘭人民抗敵精神看齊。

佩拉吉說：「直到現在，台灣人依然認同民主。但現在台灣進入了一個新時代，必須逐步引入用武器保衛國家的觀念，這對台灣人來說，是前所未見。」

另外，他在所著的「懸浮島」（L’isola sospesa）書中分析台灣的獨特性與複雜性，以及在世界平衡中的價值。正是出於這個原因，蔡總統的選擇以及中國的活動，不僅影響台灣，更可能影響全世界。

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