　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

▲▼ 。（圖／麗寶提供）

▲麗寶跨年晚會330秒超級吸睛高空煙火秀以及摩天輪燈光秀。（圖／麗寶提供）

記者白珈陽／台中報導

台中麗寶度假區今晚舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，琳誼、熊仔、天王星、麋先生等歌手偶像團體接連華麗演出，吸引10萬名遊客入場；倒數時刻，園區放起長達330秒超級吸睛的高空煙火秀以及摩天輪燈光秀，嗨翻現場及電視機前的觀眾。

麗寶樂園渡假區表示，許多粉絲們在中午就陸續排隊等著要卡位入場，搶好最佳位子一睹偶像們的風采，今年晚會卡司堅強，陣容有金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手「琳誼」以及金音獎奪下雙獎肯定的最大贏家「熊仔」，還有「水星-ＡcQUA源少年」及「木星」、「魏嘉瑩」、「郭芝吟」、「麋先生」勁歌熱舞、熱力嗨唱。

▲▼ 。（圖／麗寶提供）

▲知名歌手團體接連上場演唱。（圖／麗寶提供）

除此之外，還有原子少年天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華與觀眾一同迎接2023年，倒數後由告五人帶來精彩表演。

萬眾矚目的跨年煙火結合全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，以競技式高密度跑動煙火，進行長達330秒精采奪目的高空璀璨燈光煙火秀，讓在電視機前的民眾也能一起感受演唱會現場氛圍。

2023年第一唱繼續由天王星、木星、及大家最期待的告五人接力演唱。獨家唯一原子少年天王星合體在跨年演唱會首唱！成員們紛紛表示:「第一次站在跨年舞台,感謝大家到現場來支持。」更帶來2023第一拍在舞台上與大家合照。接續帶來「底加啦」和「King」現場氣氛持續嗨到爆！為大家揭開新的一年最精采的序幕。

▲▼ 。（圖／麗寶提供）

▲麗寶跨年煙火結合全台最大摩天輪天空之夢燈光秀。（圖／麗寶提供）
 

ET快訊
LIVE／秒數最長！義大999秒跨年煙火秀　立體繪煙火打造奇
LIVE／台北101煙火「燦射300秒」　《ETtoday》
蔡依林終於唱「18年前周杰倫寫的歌」　前奏一下全場瘋了
五月天線上跨年演唱會免費入場！16萬人擠爆YouTube
性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣　網友狂讚：有誠意
蔡依林開唱6天狂撈1.8億！　辣洩蜜桃「重口味」粉絲掀暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

LIVE／秒數最長！義大999秒跨年煙火秀　立體繪煙火打造奇幻夜空

LIVE ／高雄夢時代「跨年高空花火」迎2023 　狂放180秒點亮亞灣

台中跨年晚會湧11萬人　防梨泰院案市府啟動「防踏機制」

LIVE／台中麗寶跨年夯團接力熱唱嗨翻　倒數計時天王星合體登場

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

LIVE／秒數最長！義大999秒跨年煙火秀　立體繪煙火打造奇幻夜空

LIVE ／高雄夢時代「跨年高空花火」迎2023 　狂放180秒點亮亞灣

台中跨年晚會湧11萬人　防梨泰院案市府啟動「防踏機制」

LIVE／台中麗寶跨年夯團接力熱唱嗨翻　倒數計時天王星合體登場

101跨年慘遭「心靈爆擊」！一票人見18字羞辱笑翻：你那叫熬夜

小兒子》導俊以平心面對真實的穿越　為爛尾戲說公道話

Honda「CR-V雙胞胎」正式開賣！折合新台幣83萬起　標配全景天窗

獨／信號彈慶跨年「射後不理」！2023才10分鐘⋯高雄連2火警　　　　

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！　全場一聽暴動嗆「妳很騷」　

小豬花蓮濕身跨年！大雨中30分鐘不斷電唱跳　體力驚人滿場飛

台灣維持世界第二名　2023多項國際賽續拚佳績

2022日本三部動畫電影票房飆破百億！《航海王 RED》187.8億高居第一

《惡之心》金南佶奪SBS演技大賞！　南宮珉謝老婆甜曝「私下暱稱」

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

高雄夢時代「180秒高空花火」迎2023

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

台南好停車路邊停車不收費

LIVE／麗寶夯團接力熱唱　全場嗨翻倒數

麗寶跨年晚會330秒煙火秀嗨翻

劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023　

跨年元旦疏運　搭乘大眾運輸享優惠

長庚科大　全國私立大學註冊率第1名

更多熱門

相關新聞

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2023年跨年是國內唯一以「摩天輪」設計主題旺兔耀飛為跨年煙火秀，搭配400架無人機升空，五顏六色幻化圖形演出「戽斗星球兔兔」，隨摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出13分14秒，在上萬遊客齊聚大聲呼喊倒數，揮別2022High迎2023年。

高速公路上看跨年煙火　國道警將取締

高速公路上看跨年煙火　國道警將取締

台南跨年後台麥克風沒關！　楊宇騰唱歌「傳出韓文+笑聲」

台南跨年後台麥克風沒關！　楊宇騰唱歌「傳出韓文+笑聲」

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

關鍵字：

麗寶跨年煙火摩天輪燈光秀

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　銀盔戰袍S曲線全看光

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

五月天耗資1.5億元線上免費唱」　1嘉賓現身了！

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

葛斯齊公開15分鐘求饒錄音！汪小菲狂喊不能報：許雅鈞還是我家人

丈夫闖紅燈1死1傷　妻目睹崩潰痛哭

快訊／Aimer與飛內將大結婚

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面