麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

▲麗寶跨年晚會330秒超級吸睛高空煙火秀以及摩天輪燈光秀。（圖／麗寶提供）

記者白珈陽／台中報導

台中麗寶度假區今晚舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，琳誼、熊仔、天王星、麋先生等歌手偶像團體接連華麗演出，吸引10萬名遊客入場；倒數時刻，園區放起長達330秒超級吸睛的高空煙火秀以及摩天輪燈光秀，嗨翻現場及電視機前的觀眾。

麗寶樂園渡假區表示，許多粉絲們在中午就陸續排隊等著要卡位入場，搶好最佳位子一睹偶像們的風采，今年晚會卡司堅強，陣容有金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手「琳誼」以及金音獎奪下雙獎肯定的最大贏家「熊仔」，還有「水星-ＡcQUA源少年」及「木星」、「魏嘉瑩」、「郭芝吟」、「麋先生」勁歌熱舞、熱力嗨唱。

▲知名歌手團體接連上場演唱。（圖／麗寶提供）

除此之外，還有原子少年天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華與觀眾一同迎接2023年，倒數後由告五人帶來精彩表演。

萬眾矚目的跨年煙火結合全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，以競技式高密度跑動煙火，進行長達330秒精采奪目的高空璀璨燈光煙火秀，讓在電視機前的民眾也能一起感受演唱會現場氛圍。

2023年第一唱繼續由天王星、木星、及大家最期待的告五人接力演唱。獨家唯一原子少年天王星合體在跨年演唱會首唱！成員們紛紛表示:「第一次站在跨年舞台,感謝大家到現場來支持。」更帶來2023第一拍在舞台上與大家合照。接續帶來「底加啦」和「King」現場氣氛持續嗨到爆！為大家揭開新的一年最精采的序幕。

▲麗寶跨年煙火結合全台最大摩天輪天空之夢燈光秀。（圖／麗寶提供）

